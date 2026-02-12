Две страны ЕС блокируют новые санкции против РФ — и это не Венгрия со Словакией

Две страны помешали новым нефтяным санкциям ЕС против РФ / © Getty Images

Греция и Мальта стали основным препятствием для предложения Европейского Союза заменить ограничение цены на российскую нефть запретом на услуги, необходимые для транспортировки топлива.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Эти страны опасаются, что такое изменение может повлиять на европейскую судоходную отрасль и цены на энергоносители.

Обе страны также попросили уточнений относительно предложений о санкциях для иностранных портов, обрабатывающих российскую нефть, и об усиленном контроле за продавцами судов, чтобы уменьшить количество судов, оказываемых во флоте Москвы.

Что известно о новых санкциях против РФ

В рамках 20-го пакета санкций против России ЕС планирует ввести санкции в отношении портов третьих стран. Новые ограничения ориентированы на энергетику, денежные сервисы и торговлю.

Впервые пакет включает санкции против портов третьих стран.

В качестве объектов санкций были избраны порты Кулеви в Грузии и Каримун в Индонезии за обработку российского экспорта нефти.

Между тем в список санкций включены 42 новых судна — преимущественно нефтяные танкеры из теневого флота России.

Также предлагают снять санкции с двух китайских банков и добавить банки из Лаоса, Таджикистана и Кыргызстана за предоставление услуг по работе с криптоактивами России.