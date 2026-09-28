Две страны ЕС готовят эвакуацию из-за угрозы от РФ: что известно

Сувалкский коридор / © Daily Mail

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Польша и Литва разрабатывают совместный план эвакуации гражданского населения через Сувальский коридор в случае серьезного кризиса или военной угрозы.

Глава Национального центра кризисного управления Литвы Уилмантас Виткяускас сообщил , что сейчас они вместе с польскими коллегами анализируют процедуры, логистику и возможности инфраструктуры. Окончательный план появится по достижении двусторонней договоренности между странами.

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"Мы рассмотрим все процедурные недостатки, зафиксируем их, и тогда появится план, который будет подготовлен совместно по договоренности между двумя странами", - сказал Виткяускас.

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План предусматривает возможность перемещения через польскую границу части населения не только Литвы, но и Латвии и Эстонии.

Почему Сувальский коридор критически важен

Сувальский коридор — узкая полоса территории протяженностью около 65 километров между Польшей и Литвой. Он является единственным сухопутным путем, который соединяет страны Балтии с остальной территорией НАТО и одновременно разделяет Беларусь и российский Калининградский эксклав.

Именно здесь военные стратеги НАТО видят наибольшую уязвимость восточного фланга Североатлантического союза. В случае конфликта захват этого коридора мог бы отрезать Литву, Латвию и Эстонию от союзников в Центральной и Западной Европе.

Из-за стратегического значения этого участка он уже давно стал одним из любимых сюжетов российской пропаганды.

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Самый свежий пример – статья на «РИА Новости», которую агентство быстро удалило. Автор Александр Носович пригрозил Литве «ещё одним СВО» и ядерным ударом, назвав страну «самоубийцей без мозгов» и заявив, что Москва может обойтись даже без сухопутных войск – «лишь ракетами с соответствующим зарядом».

Масштабные учения «Vyčio skliautas 2026» («Купол Витиса 2026»)

Подготовку плана проводят в рамках крупнейших ежегодных национальных учений Литвы "Vyčio Skliautas 2026" ("Купол Витиса 2026"). Они стартовали 25 сентября и продлятся до 2–3 октября.

В учениях принимают участие около трех тысяч должностных лиц, представителей государственных учреждений, местного самоуправления, компаний и общественных организаций, а также около тысячи волонтеров. Около 20 польских чиновников приняли участие в проверке пограничных процедур и логистики именно в районе Сувальского коридора.

Практические эвакуационные тренировки проходят в десяти муниципалитетах, в частности, в Вильнюсе и районах вблизи белорусской границы. Среди сценариев эвакуация гражданских, кибератаки, диверсии, дезинформационные кампании, перебои с электроснабжением и связью, защита критической инфраструктуры и реагирование на угрозы со стороны Беларуси.

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Позиция Польши

Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ранее заявил , что Варшава готова помогать Литве с эвакуацией гражданского населения в случае необходимости.



«Польша поможет. Помогут поляки, помогут государственные учреждения. Мы уже достаточно хорошо это отработали, когда 3 миллиона украинцев в течение нескольких дней въехали в Польшу », – сказал он.

Косиняк-Камыш также отметил, что помощь гражданским — «не только юридическая обязанность, но и вопросы порядочности и человечности». В случае нападения на любую страну Балтии Польша, по его словам, будет призывать к применению статьи 5 Североатлантического договора.

Восточный фланг НАТО под давлением

Подготовка планов эвакуации проходит на фоне усиления гибридных угроз. Премьер-министр Польши Дональд Туск 17 сентября заявил , что разведка располагает данными о возможных российских гибридных атаках дронами и ракетами против стран, поддерживающих Украину, в том числе против Польши. По его словам, такие удары могут маскироваться под «случайные», чтобы взорвать готовность Альянса применять статью 5.

Напомним, недавно президент РФ Владимир Путин вновь заявил о якобы «нарушении прав русскоязычного населения» в странах Балтии. В то же время, он заверил, что Россия якобы «не готовится к военным действиям против Европы».

Литва также усиливает защиту критической инфраструктуры вблизи Калининградской области. В частности, по данным Reuters , страна проектирует новую электрическую подстанцию «Гизай» примерно в 30 км от российского эксклава. Ее строят с учетом рисков саботажа и атак ударных дронов с укрепленными бетонными конструкциями вокруг трансформаторов и защитой от возможных диверсий.

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