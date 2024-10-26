Две страны ЕС отказались поддержать обойти вето Венгрии: о чем идет речь

Франция и Германия обеспокоены предложением Европейского Союза, цель которого обойти вето Венгрии. Это вето блокирует более 6 миллиардов евро (6,6 миллиарда долларов США) помощи Украине.

Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что Европейская служба внешних действий предложила возможность государствам-членам вносить добровольные взносы в Европейский фонд мира, финансирующий военное оборудование. Это позволит в будущем финансировать фонд на основе согласия вкладчиков, а не по принципу единодушия.

Однако некоторые государства-члены, в частности Франция и Германия, выразили обеспокоенность по поводу создания прецедента, который может угрожать будущему Европейского фонда мира (EPF) как инструмента внешней политики. В настоящее время EPF опирается на обязательные взносы, определяемые экономическим весом каждого государства-члена, и требует единодушия для выплат.

В некоторых странах для добровольных взносов может потребоваться одобрение национальных парламентов, что усложнит ситуацию. Правительства Франции и Германии не комментируют этот вопрос. Венгрия уже больше года блокирует выплаты Украине, заставляя другие государства-члены искать альтернативы. Неясно, будет ли достаточная поддержка добровольного плана, поскольку он может потребовать единодушия всех 27 государств-членов.

Напомним, глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил, что у Украины нет шансов на вступление в НАТО, выразив обеспокоенность, что это может привести к Третьей мировой войне.

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