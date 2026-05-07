Две страны ЕС подтвердили готовность принять американский контингент из Германии

Американские солдаты в Польше / © Guardian

Польша и Литва подтвердили намерение усилить восточный фланг НАТО путем размещения дополнительных войск Соединенных Штатов. Необходимая инфраструктура для приема союзников уже подготовлена, поэтому запуск процесса зависит исключительно от официального согласия Белого дома под руководством Трампа.

Об этом сообщает польское издание RMF24.

Варшава готовится к возможным изменениям в военной стратегии Вашингтона и польский президент Кароль Навроцкий планирует убедить Дональда Трампа не забирать солдат из европейского континента. Если Белый дом решит сократить контингент в Германии, то Польша станет для них новым домом.

«Польша готова принять американских солдат, если президент США Дональд Трамп решит сократить их присутствие в Германии», — сказал Кароль Навроцкий во время визита в Литву.

Польский лидер считает присутствие США критическим для всего региона. Это касается не только Польши, но Литвы, Латвии и Эстонии. Политика и личные взгляды не имеют значения. Главное — совместное сдерживание агрессора.

«Я считаю, что это задача президента Польши ради Польши, а также всей Европы — убедить президента Дональда Трампа, что как только он примет такое решение относительно компонента в Германии, что эти солдаты должны оставаться в Европе, то есть в Польше, в одной из балтийских стран или в другом регионе, это уже решение президента Дональда Трампа. Я буду поощрять такие решения оставаться в Европе», — заявил Навроцкий.

Литва поддерживает инициативу и расширяет базы

Президент Литвы Гитанас Науседа солидарен с польским коллегой. Вильнюс также ожидает усиления от союзников. Литва активно готовится принять 5000 немецких солдат к концу 2027 года.

«Во-первых, мы хотим, чтобы американские солдаты оставались в Европе. Важно, чтобы Вашингтон и дальше уделял внимание региону, поэтому союзники по НАТО должны сделать все возможное, чтобы США не отвернулись от Европы», — сказал Науседа.

В настоящее время в Литве находится более тысячи американских военных. Страна обещает выполнить все инфраструктурные обязательства новых подразделений.

Вице-премьер Польши и министр обороны Владислав Косиняк-Камыш поддержал курс президента. Он выступил на открытии форума Defence24 Days. Министр назвал присутствие американцев обязательным условием выживания Европы.

«Нет безопасной Европы без присутствия американских солдат», — подчеркнул Косиняк-Камыш.

Из каких стран США хотят вывести свои войска

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился вывести около пяти тысяч американских военных из Германии на фоне напряжения с союзниками по НАТО.

Ранее мы писали о том, что США также могут вывести войска из Италии и Испании: Трамп подверг критике союзников по НАТО. Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность вывода американского военного контингента из Италии и Испании из-за их позиции относительно конфликта вокруг Ирана.

