Две страны ЕС пытаются помешать перекрытию потока роскошных автомобилей в Россию — Politico

Сейчас роскошные автомобили попадают в Россию через Беларусь.

Франция и Германия выступили против усилий Европейского союза закрыть лазейку, по которой россияне могут покупать западные автомобили люксового класса, в частности, сейчас это происходит через границу с Беларусью.

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Об этом пишет издание Politico.

Источники в дипломатических кругах сообщили журналистам, что Париж и Берлин заставили других членов ЕС учесть, следует ли разделять 14-й пакет санкций против России и аналогичные меры против Беларуси, чтобы успеть заключить соглашение до саммита G7 в Италии 13-15 июня. Это могло бы разрешение Евросоюза продвинуться в плане санкций, одновременно прекратив борьбу за санкции против Беларуси.

Издание пишет, что ЕС ввел санкции в отношении Беларуси еще до начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Тогда Брюссель ввел ограничение против режима Лукашенко за фальсификации выборов и разгон протестов в стране.

Однако в санкции против Беларуси есть лазейки, через которые страна превратилась в перевалочную базу для санкционных товаров, которые впоследствии попадают в Россию.

"Если мы будем принимать слабые меры в отношении Беларуси, зная, что товары прибывают в Москву через Минск, это будет немного смешно", — сказал Poitico один из дипломатов ЕС на условиях анонимности.

В свою очередь, старший научный сотрудник аналитического центра Bruegel Жолт Дарваш заявил, что "если санкция утверждена, все лазейки должны быть закрыты. Когда экспорт предметов роскоши в Россию запрещен, такие товары не должны попадать в Россию через третьи страны".

Напомним, ранее сообщалось, что доходы России от нефти растут, потому что Кремль адаптируется к санкциям.

Кроме того, мы ранее информировали, что США ввели санкции против Ирана за поставку дронов в Россию.

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