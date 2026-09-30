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Две страны НАТО экстренно подняли истребители из-за угрозы из России — первые детали
В Польше поднята военная авиация, а также наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка приведены в состояние готовности.
Польша и Румыния, входящие в блок НАТО, в среду, 30 сентября, подняли в воздух истребители для патрулирования и защиты границ на фоне массированной российской атаки по Украине.
Об этом сообщают Оперативное командование Вооруженных Сил Польши и Министерство национальной обороны.
Польша подняла в небо военную авиацию
В Польше из-за российских ударов по Украине активировали необходимые силы и средства защиты воздушного пространства. В частности, в воздух была поднята военная авиация.
Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка были приведены в состояние готовности.
В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства, прежде всего в районах близ территорий, которые могли оказаться под угрозой.
Польские военные продолжали следить за ситуацией и оставляли силы и средства готовы к немедленному реагированию.
В Румынии подняли два F-18
Тем временем в ночь на 30 сентября румынские радары обнаружили воздушную цель, которая двигалась к востоку от Измаила, на территории Украины, вблизи речной границы с Румынией.
Для мониторинга ситуации с румынской авиабазой подняли два истребителя F-18 Воздушных сил Испании, вовлеченных в усиленную миссию воздушного патрулирования НАТО.
Из-за возможной угрозы в северной части уезда Тулча объявили тревогу, а жителям предоставили рекомендации по укрытию.
В то же время, Министерство обороны Румынии подчеркнуло: нарушение национального воздушного пространства не зафиксировали. После мониторинга ситуации угрозу румынского воздушного пространства не подтвердили, а воздушную тревогу отменили.
Таким образом, истребители Испании, находящиеся в Румынии в рамках усиленной миссии воздушной полиции НАТО, были привлечены для наблюдения за ситуацией у границы с Украиной.
Атака РФ по Украине 30 сентября — последние новости
Напомним, рано Россия атаковала Киев и западные области. Взрывы раздались в столице, Ровно и Луцке. Первые взрывы прогремели около 7 утра. Скорее всего, Россия применила по Украине новые реактивные дроны Герань.
Также взрывы раздавались в столице ночью. Россия выпустила по столице баллистические ракеты. В результате российских обстрелов в четырех районах Киева произошли пожары и разрушения, есть погибшие и пострадавшие.