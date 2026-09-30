Истребители НАТО / © Associated Press

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Польша и Румыния, входящие в блок НАТО, в среду, 30 сентября, подняли в воздух истребители для патрулирования и защиты границ на фоне массированной российской атаки по Украине.

Об этом сообщают Оперативное командование Вооруженных Сил Польши и Министерство национальной обороны.

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Польша подняла в небо военную авиацию

В Польше из-за российских ударов по Украине активировали необходимые силы и средства защиты воздушного пространства. В частности, в воздух была поднята военная авиация.

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Наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационная разведка были приведены в состояние готовности.

В Оперативном командовании Вооруженных сил Польши заявили, что эти меры носили превентивный характер и были направлены на обеспечение безопасности польского воздушного пространства, прежде всего в районах близ территорий, которые могли оказаться под угрозой.

Польские военные продолжали следить за ситуацией и оставляли силы и средства готовы к немедленному реагированию.

В Румынии подняли два F-18

Тем временем в ночь на 30 сентября румынские радары обнаружили воздушную цель, которая двигалась к востоку от Измаила, на территории Украины, вблизи речной границы с Румынией.

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Для мониторинга ситуации с румынской авиабазой подняли два истребителя F-18 Воздушных сил Испании, вовлеченных в усиленную миссию воздушного патрулирования НАТО.

Из-за возможной угрозы в северной части уезда Тулча объявили тревогу, а жителям предоставили рекомендации по укрытию.

В то же время, Министерство обороны Румынии подчеркнуло: нарушение национального воздушного пространства не зафиксировали. После мониторинга ситуации угрозу румынского воздушного пространства не подтвердили, а воздушную тревогу отменили.

Таким образом, истребители Испании, находящиеся в Румынии в рамках усиленной миссии воздушной полиции НАТО, были привлечены для наблюдения за ситуацией у границы с Украиной.

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Атака РФ по Украине 30 сентября — последние новости

Напомним, рано Россия атаковала Киев и западные области. Взрывы раздались в столице, Ровно и Луцке. Первые взрывы прогремели около 7 утра. Скорее всего, Россия применила по Украине новые реактивные дроны Герань.

Также взрывы раздавались в столице ночью. Россия выпустила по столице баллистические ракеты. В результате российских обстрелов в четырех районах Киева произошли пожары и разрушения, есть погибшие и пострадавшие.

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