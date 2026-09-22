Две страны НАТО подняли истребители из-за российской атаки: детали

Истребители НАТО подняли в Польше и Латвии / © Associated Press

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Сегодня ночью, 22 сентября, из-за массированной ракетной и дроновой атаки РФ по Украине сразу в двух странах поднимали истребители НАТО. В частности, в Польше и Латвии. Полякам в который раз разослали сообщения об опасности.

Об этом сообщает Express.

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НАТО поднимало истребители в Польше и Латвии из-за массированной атаки по Украине

В Польше тревогу объявили из-за сильных обстрелов Украины. Жителям 24 уездов Люблинского воеводства, в частности, Люблина, Хелма, Замостье и Бяла-Подляски, разослали экстренные экранные сообщения с таким текстом:

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«Воздушная атака России на территорию Украины. Ситуация отслеживается».

Польскую и союзническую авиацию задействовали уже четвертый раз за последнюю неделю, поскольку российские атаки по Украине приближаются к восточному флангу НАТО.

Параллельно в Латвии истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии взлетели из-за оглашения желтого уровня опасности в Краславском крае, который граничит с Беларусью. По имеющимся данным, ни в Польше, ни в Латвии прямые нарушения границы не зафиксированы.

В то же время соседняя Литва снова подверглась гибридной атаке со стороны Беларуси. Через границу массово запустили метеозонды, которые обычно используются для контрабанды сигарет. Этот шаг был воспринят как преднамеренная попытка дестабилизации. Поэтому пришлось приостановить работу аэропорта в Вильнюсе на три часа, что привело к задержке или отмене 17 рейсов.

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Эти оборонные маневры произошли после того, как руководители западных разведок предупредили, что Путин может планировать маломасштабное вторжение на смежную территорию НАТО в пределах «месяцев, а не лет».

Очередные угрозы сопровождались масштабным ночным ударом по Украине с применением российских и севернокорейских ракет.

Очередная российская атака сегодня ночью привела к гибели гражданских людей. В Николаевской области из-за российского обстрела погиб трехлетний мальчик. В Днепре российские удары забрали жизни трех человек. 25-летний мужчина находится в критическом состоянии. Есть также информация, что под завалами могут быть люди.

Под атаку также попали Кривой Рог и Павлоград. В Минобороны РФ цинично заявили, что атаковали предприятия металлургической и химической промышленности Украины, а также объекты топливно-энергетических и оборонных комплексов.

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НАТО готовится к войне с РФ: что придумали

Напомним, Альянс полностью готов к потенциальной российской эскалации на восточном фланге и имеет необходимые силы, средства и подготовленный военный состав. По словам главы Военного комитета НАТО адмирала Джузеппе Каво Драгоне, по итогам встречи высших генералов в Копенгагене Альянс продолжает наращивать свою численность и технологическую сложность.

Для защиты союзников разработано около 4 тысяч страниц оборонных планов, охватывающих различные сценарии — от минимальных кризисов до полномасштабного вторжения, опираясь на три региональных оперативных плана, согласованных еще в 2023 году.

Заявления НАТО звучат на фоне предостережений европейских лидеров, в том числе премьер-министра Польши Дональда Туска и представителей Франции и Нидерландов, о возможных провокациях Москвы с помощью ракет или беспилотников, а также недавних диверсий и нарушений воздушного пространства в Европе.

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