Мир
222
1 мин

Две страны НАТО развертывают новую систему, чтобы бороться с российскими дронами

Страны НАТО приступят к развертыванию новой системы борьбы с российскими дронами.

Мария Бойко
Российские дроны все чаще терроризируют НАТО / © tsn.ua

Польша и Румыния развертывают новую систему вооружения для защиты от российских дронов. Эта система была успешно опробована в Украине.

Об этом пишет AP News.

Американская система Merops, достаточно компактная, чтобы поместиться в кузове среднеразмерного пикапа, может идентифицировать дроны и приближаться к ним, используя искусственный интеллект для навигации, когда спутниковая и электронная связь заблокирована.

Кроме Польши и Румынии, Merops также будет использовать Данию. Это часть мер по усилению обороны восточного фланга альянса.

Целью является сделать границу с Россией настолько хорошо вооруженной, что в Москве не решатся даже думать о ее пересечении, заявили в НАТО.

«Эта система обеспечивает нам очень точное обнаружение. Она способна нацеливаться на дроны и сбивать их, к тому же по низкой цене. Это гораздо дешевле, чем поднимать F-35 в воздух, чтобы сбить их ракетой», — сказал полковник Марк Маклеллан, помощник начальника штаба операций Объединенных сухопутных сил НАТО.

В материале говорится, что система Merops была выбрана, поскольку она успешно используется в Украине.

Напомним, ранее армия РФ атаковала дронами территорию Польши и по меньшей мере 19 дронов проникли в страну, аэропорты в Варшаве, Люблине и Ряшеве временно прекращали работу.



222
