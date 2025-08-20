Две страны отказались от участия в российском аналоге "Евровидения"

Путин поручил возродить Интервидение / © Associated Press

От участия в музыкальном конкурсе «Интервидение-2025», который в России представляют как альтернативу «Евровидению», отказались две страны-участницы: Азербайджан и Объединенные Арабские Эмираты, ранее заявленные среди участников.

Об этом сообщают пропагандистские агентства со ссылкой на фонд «Традиции искусства».

По информации источника, Азербайджан и ОАЭ отказались от участия в конкурсе «по внутренним причинам и нехватке времени на подготовку».

Новый список участников

В обновленном списке вместо Азербайджана и ОАЭ появился Мадагаскар. Теперь в конкурсе примут участие 19 стран: Беларусь, Венесуэла, Вьетнам, Египет, Индия, Казахстан, Катар, Китай, Колумбия, Куба, Кыргызстан, Мадагаскар, Россия, Саудовская Аравия, Сербия, Таджикистан, Узбекистан, ЮАР и США.

Организаторы подчеркнули, что приглашения также посылали в ряд европейских стран.

В этом году на конкурсе будут представлены все континенты, что демонстрирует глобальный интерес к формату. К сожалению, некоторые государства не смогли принять участие по внутренним причинам, нехватке времени на подготовку и плотные графики мероприятий министерств», — заявили в фонде.

Напомним, что Россия с 2022 года не участвует в «Евровидении»: организаторы отстранили страну после полномасштабного вторжения в Украину. На этом фоне министр культуры РФ Ольга Любимова предложила возродить «Интервидение» как «платформу культурного многообразия в условиях многополярного мира».

В феврале провести конкурс поручил Владимир Путин. На его подготовку правительство выделило 750 млн рублей. Финал запланирован 20 сентября на стадионе Live Arena в Одинцово. Россию представит певец SHAMAN (Ярослав Дронов).

Отметим, что Интервидение впервые появилось в 1970-х годах как музыкальный фестиваль стран социалистического блока. Он проходил в польском Сопоте, а также в Праге и Братиславе.

Ранее стало известно, что «Евровидение-2026» состоится в Австрии.