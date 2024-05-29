Две страны-союзницы Украины призвали Зеленского не требовать "невозможного" от НАТО

Речь идет именно о Соединенных Штатах Америки и Германии.
Две страны, оказывающие военную помощь Украине в войне против РФ, попросили президента Владимира Зеленского не призвать установить четкие сроки принятия Украины в НАТО на саммите Альянса.
Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в администрации президента США Джо Байдена.
Именно США и Германия "упорно предостерегают Киев от требования установить четкие сроки. Также они предупредили, чтобы Зеленский не требовал от Альянса невозможного".
"Они очень скептически относятся к тому, чтобы продвинуть Украину дальше путем полноправного членства в НАТО в этом году. США, возможно, не так обеспокоены, как Германия, но их беспокоит угроза со стороны России для остальных членов Альянса", — говорится в издании.
Тем временем в НАТО заявили, что Украина имеет право наносить удары по территории РФ в ответ на ее агрессию против мирного населения.
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