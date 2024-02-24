Две тонны дерьма и флаг РФ: в Польше устроили акцию протеста у резиденции посла России – видео

Во вторую годовщину полномасштабного вторжения России в Украину активисты утром 24 февраля 2024 года высыпали под резиденцию российского посла в Польше Сергея Андреева, что в городе Констанцин-Езёрна под Варшавой, огромную кучу дерьма в которой торчал российский флаг и развернули баннер с надписью "Россия = дерьмо! Мы не хотим вас видеть в Европе! Убирайтесь прочь!".

Об этом "Укринформу" сообщили активисты.

"Мы хотели послать четкий сигнал польским властям и Европейскому Союзу. Пора выдворить российских дипломатов из нашей страны. Россия несет ответственность не только за преступную агрессию против Украины, но и за продолжающуюся гибридную войну. Российские агенты влияния привели к массовым беспорядкам по всей Европе, в том числе на польско-украинской границе. Пока мы будем терпеть деятельность российских псевдодипломатов и фабрик троллей, угроза конфликта в глобальном масштабе будет только расти", — прокомментировал польский активист Доминик.

В Польше устроили акцию протеста у резиденции посла России / Фото: Укринформ

По их словам, остальных российских дипломатов в Варшаве сегодня разбудили звуки взрывов, выстрелов и воздушной тревоги, чтобы имитировать условия, в которых украинцы просыпаются от действий России в течение последних 10 лет.

"Таким образом мы также хотим призвать польские власти выдворить из Польши всех российских дипломатов и закрыть российское посольство. Как, например, это сделали власти стран Балтии еще в 2022 году. Я не понимаю, что представители этого преступного режима до сих пор делают в Польше?", – отметил участник акции Николай Петрига.

Напомним, польский журналист рассказал о протестах на границе Украины и "следе" Путина.

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