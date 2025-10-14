Дверь заблокировалась: мужчина сгорел заживо в электрокаре Xiaomi

В результате ДТП авто загорелось / © Weibo

В Китае в результате ДТП с участием электрического седана Xiaomi SU7 водитель сгорел заживо — после столкновения электронные дверные ручки заблокировались. По данным полиции, автомобиль после удара в другое авто вылетел на разделительную полосу и загорелся.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

За рулем находился 31-летний мужчина по фамилии Дэн, которого подозревают в управлении транспортом в состоянии алкогольного опьянения. Водитель погиб на месте. Свидетели пытались открыть дверь, чтобы спасти мужчину, однако электронная система заблокировалась после отключения питания — и дверь не открылась.

Власти официально не подтвердили модель, китайские СМИ и видео с платформы Weibo указывают, что речь идет именно о SU7. На кадрах видно, как авто охватывает пламя, а очевидцы тщетно пытаются открыть дверь. После сообщений об инциденте акции Xiaomi упали на 8,7% — это самое большое дневное снижение с апреля.

Это уже второй серьезный инцидент с участием SU7 за последние месяцы. Ранее в Китае также сообщали о смертельной аварии с этой моделью, после чего начали активно обсуждать надежность интеллектуального вождения, систем помощи водителю и конструкцию дверей.

Эксперты объясняют: в большинстве современных авто электронные ручки становятся недоступными после потери питания. Даже наличие механического аварийного рычага не гарантирует спасения — у разных моделей он расположен по-разному, а извне спасатели часто не имеют доступа вовсе.

Похожие случаи уже расследует Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA), в частности относительно дефектов ручек Tesla Model Y. В Китае регуляторы сейчас рассматривают возможность ограничить или запретить полностью скрытые дверные конструкции в будущих электрокарах.

Xiaomi пока не комментирует инцидент. Эксперты прогнозируют, что репутационные последствия для компании будут ограниченными, ведь предварительные данные полиции указывают на человеческий фактор — нетрезвое вождение.

Напомним, с января по сентябрь 2025 года украинцы приобрели 14684 ед. легковых автомобилей, ввезенных из Китая. Абсолютное большинство легковушек были электромобили — 87%.