Двери из "Титаника", спасшие Роуз, продали на аукционе: известна сумма

Судьбоносные двери из культового фильма Джеймса Кэмерона "Титаник" стали одним из нескольких знаковых голливудских реквизитов, которые продали на аукционе.

Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Дверь, спасшая Роуз, которую сыграла Кейт Уинслет, и обрекла на гибель Джека, образ которого воплотил Леонардо Ди Каприо, продали за колоссальные $718 750 на аукционе Heritage Auctions "Сокровища с планеты Голливуд".

Реквизит принес наибольшую сумму, обойдя такие знаковые вещи, как бычий кнут Индианы Джонса из "Храма Судьбы" и топор Джека Николсона из "Сияния".

Кроме того, шифоновое платье Уинслет, которое она одела во время финального акта фильма, было продано за 125 000 долларов.

Поклонники, как известно, спорят, могли бы Джек и Роуз поместиться на дверях, что теоретически спасло бы Джека от замерзания до смерти в финале оскароносного фильма.

Кадр из фильма "Титаник"

В прошлом году к 25-летию фильма режиссер Джеймс Кэмерон проверил, смогли бы они оба поместиться вместе с командой ученых и каскадеров. Вывод: "Джек мог бы выжить, но есть много переменных... И я думаю, что его мнение было таким: "Я не собираюсь делать то, что ставит ее под угрозу". И это на 100 процентов в его характере".

Прочие реквизиты, проданные на аукционе:

Кнут Гаррисона Форда из "Храма Судьбы" установил рекорд как самый дорогой реквизит франшизы ($525 000). Также был продан набор из трех камней Санкары из фильма ($100 000), а также "чаша плотника" Святого Грааля из "Последнего крестового похода" ($87 500).

Красно-розовый шар для боулинга Билла Мюррея из фильма "Кингпин" ($350 000).

Топор Николсона из картины "Сияние" ($125 000).

Черный костюм симбионта Тоби Магуайра из "Человека-паука 3" ($125 000).

Банка из-под крема для бритья, которую Уэйн Найт использует для контрабанды эмбрионов динозавров в "Парке Юрского периода" ($250 000).

Напомним, ранее на аукционе продали меню из "Титаника". За три дня до исторической катастрофы пассажиры ужинали устрицами, лососем, пюре из пастернака и пудингом "Виктория".

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