"Двери открыты": Зеленский пригласил мировых лидеров в Киев фразой, которую использует НАТО

Президент считает, что каждый политик должен сам выбирать, посещать ли столицу воюющей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский решил не призывать иностранных лидеров приезжать в Киев, учитывая войну в Украине, но заявил, что "двери для них открыты".

Об этом он говорил в интервью общественным вещателям, которое 21 марта было показано в эфире украинских телеканалов.

Зеленский напомнил, что недавно Киев посетили премьер-министры трех европейских государств — Польши, Чехии и Словении. Также, по его словам, такое намерение выражал президент Литвы Гитанас Науседа и еще несколько лидеров, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако президент не стал призывать мировых лидеров к таким рискованным визитам. “Я не хочу их подставлять. У нас война, это выбор. Я скажу так, как говорит нам НАТО: "Двери открыты", — заметил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль встретились 15 марта в Киеве с руководителями правительств Польши, Чехии и Словении.

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