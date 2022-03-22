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"Двери открыты": Зеленский пригласил мировых лидеров в Киев фразой, которую использует НАТО

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"Двери открыты": Зеленский пригласил мировых лидеров в Киев фразой, которую использует НАТО

Офис Президента Украины

Президент считает, что каждый политик должен сам выбирать, посещать ли столицу воюющей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский решил не призывать иностранных лидеров приезжать в Киев, учитывая войну в Украине, но заявил, что "двери для них открыты".

Об этом он говорил в интервью общественным вещателям, которое 21 марта было показано в эфире украинских телеканалов.

Зеленский напомнил, что недавно Киев посетили премьер-министры трех европейских государств — Польши, Чехии и Словении. Также, по его словам, такое намерение выражал президент Литвы Гитанас Науседа и еще несколько лидеров, среди которых президент Франции Эммануэль Макрон.

Однако президент не стал призывать мировых лидеров к таким рискованным визитам. “Я не хочу их подставлять. У нас война, это выбор. Я скажу так, как говорит нам НАТО: "Двери открыты", — заметил президент.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Денис Шмигаль встретились 15 марта в Киеве с руководителями правительств Польши, Чехии и Словении.

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