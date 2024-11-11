Двигатель самолета Boeing загорелся во время полета: чем это закончилось (видео)

Самолет Boeing был вынужден совершить экстренную посадку после того, как загорелся один из его двигателей.

Об этом пишет Metro.

Рейс авиакомпании Hainan Airlines вылетел из римского аэропорта Фьюмичино в Италии и направлялся в Шэньчжэнь в Китае, когда один из двигателей загорелся.

Boeing 787-9 Dreamliner перевозил 249 пассажиров и 16 членов экипажа, когда взлетел в 9:55 утра по местному времени в воскресенье, 10 ноября.

На видеозаписях видно, как самолет летит в небе, пока на одном крыле не появилось яркое оранжевое пламя.

Пламя быстро распространилось по двигателю, и самолету пришлось совершить экстренную посадку в аэропорту Фьюмичино после того, как он сбросил топливо над морем.

Hainan Airlines right now FCO ✈️ pic.twitter.com/MBmOKgaEuO — © (@JOOP99999) November 10, 2024

Итальянская береговая охрана заявила, что пожар начался, когда самолет задел пролетавшую мимо птицу.

Инцидент расследуется, но представители аэропорта говорят, что он не вызвал других задержек рейсов в аэропорт Фьюмичино и из него.

Напомним, недавно рюкзак влетел в двигатель самолета из грузового отсека над океаном. Момент попал на видео пассажира.

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