Двигатель самолета загорелся вскоре после взлета: источники назвали виновника аварии

Грузовой самолет компании-перевозчика FedEx, вскоре после вылета из аэропорта Ньюарк в Нью-Джерси в субботу утром, 1 марта, столкнулся с птицей. В результате удара один из двигателей самолета загорелся.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Из-за возгорания двигателя экипажу пришлось развернуться и совершить аварийную посадку, которая прошла успешно.

"Наш экипаж объявил чрезвычайное положение и благополучно вернулся в Ньюарк. Мы благодарны за быстрые действия нашего экипажа и спасателей", — говорится в заявлении FedEx.

Инцидент произошел около 8 утра по местному времени. Свидетельница Софиана Зебла рассказала ABC News, что она была за рулем автомобиля, когда увидела, как что-то упало с неба, а потом увидела в небе самолет с горящим двигателем.

Несмотря на то, что по словам свидетелей причиной аварии стала птица, Управление гражданской авиации заявило, что проведет расследование случившегося.

Напомним, вечером 25 февраля суданский военный самолет разбился во время взлета с авиабазы Вади Саидна на севере от Омдурмана. Погибло почти полсотни человек.

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