Движение грузовиков с минометами и активность авиации: мониторинговая группа рассказала о ситуации в Беларуси (карта)

В Беларуси, активно поддерживающей РФ в войне против Украины, продолжает сохраняться опасность для нашего государства.

В Беларуси продолжают фиксировать активность военной техники армий РФ и РБ.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 10 августа сообщил "Беларуски Гаюн".

В частности, 10 августа в 17.00 на трассе Зябровка — аэродром "Зябровка" был замечен "Краз" ВС РФ, в котором сидели люди в гражданской одежде. Весь день периодически встречались разные единичные машины армии Беларуси.

Ночью, с аэродрома "Барановичи" взлетал истребитель, который за 1:40 совершил посадку. После чего туда прилетал Ил-76 ВКС РФ RA-76731.

Рано утром по трассе Р31 — Мозырь двигался бронеавтомобиль "Волат" ВС РБ. В Минске из микрорайона Степянка в Ангарский микрорайон двигался тентовый "Урал" ВС РБ.

Также на том же направлении видели движение Р-161Ф2М "Экватор" ВС РБ и "Урал 4320" (Кунг) ВС РБ. Другая активность в Минске:

10 часов. Минск, трасса М9. Микрорайон Степянка – Ангарский микрорайон. Двигался трал на базе МЗКТ ВС РБ.

11:40. Минск, трасса М9. Микрорайон Степянка – Ангарский микрорайон. Двигался Газ-66 ВС РБ.

15:00 Минск, трасса М9 – ул. Ф. Скорины. Двигался Р-161Ф2М "Экватор" ВС РБ.

17:20 Минск, трасса М9 – ул. Ф. Скорины. Двигался трал, на котором была БРЭМ-Ч (чехословацкая бронированная ремонтно-эвакуационная машина) ВС РБ.

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На трассе М5, Минск — о.г Дукора (Пуховичский район, Минская область) была замечена техника ВС РБ: УАЗ 469, тентовый МАЗ с надписью "Разминирование", тентовый МАЗ, который на сцепке вез "Урал" 4320 (Кунг). Они ехали на небольшом расстоянии друг от друга.

На этой же трассе, но в направлении Дукора – Минск двигался КамАЗ (Кунг) ВС РБ. Кроме того, из Минска в Дукору двигался тентовый МАЗ ВС РБ.

Утром на полигоне "Брестский" 38 человек летел Ми-8 ВВС РБ, из которого происходила высадка десанта. С 21:00 до 23:30 на полигоне проходили усиленные тренировки.

Наблюдатели также заметили:

08:50. Трасса М1, п. Привольный (Минский район, Минская область) – трасса Р23. Двигался тентовый МАЗ ВС РБ. 09:10. Трасса М9, Минск, микрорайон Шабаны – пересечение трасс М4 и М9. Двигался новый МЗКТ на обкатке с балластом. 10:20. Аэродром "Осовцы". Взлет вертолета Ми-24 ВВС РБ, который совершил круг и полетел в направлении 210 авиационного полигона (Пружанский район). 11:00. Аэродром "Осовцы". Посадка Ми-24 ВВС РБ. 13:00. Аэродром "Осовцы". Взлет двух вертолетов Ми-24 ВВС РБ. двенадцать часов. Трасса М1, Жодино (Минская область) — Минск. Двигались автобус МАЗ и ЗИЛ-131 ВС РБ. двенадцать часов. Трасса М1, Жодино (Минская область) — Борисов (Минская область). Двигались УАЗ 2206 и два "Урала" на сцепке ВС РБ. двенадцать часов. Трасса М1, Жодино (Минская область) — Борисов (Минская область). Двигался тентовый МАЗ ВС РБ.

Кроме того, наблюдалась авиаактивность в Белоруссии. Так, в 12:20 в направлении Волковыск — север летели четыре истребителя. С 15:00 до 19:30 в Лиде проходили тренировки самолетов.

В 15:15 в южных районах Минской области были замечены два истребителя. В 17:50 из Кореличского района (Гродненская область) к северо-востоку летел Ми-8 ВВС РБ.

Вечером, в 18:50, в Бресте видели группу людей в форме ВС РФ (в сопровождении солдата ВС РБ). Десять мужчин заметили у гипермаркета "Green" на Варшавском шоссе.

Замечено было три тентовых "Волаты" с минометами ВС РБ, которые двигались на трассе Р17 — д. Пожежин (Малоритский район, Брестская область).

Напомним, в МВД назвали две реальные угрозы, которые сейчас существуют со стороны Беларуси.

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