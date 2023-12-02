Движение ЛГБТК+ признано "экстремистским": в Москве силовики провели облавы в гей-клубах

Менее чем через 48 часов после того, как высший суд запретил ЛГБТК+ движение и признал его экстремистской организацией, российские силовики провели рейды в гей-клубах и барах по всей Москве.

Об этом сообщает Ap News.

Отмечается, что полиция провела обыски во всех гей-клубах, которые есть в столице, в частности ночной клуб, мужскую сауну и бар, где проводились ЛГБТК+ вечеринки. Как сообщают пропагандистские СМИ, поводом для облав стал якобы рейд с наркотиками.

По словам очевидцев, у посетителей клуба спецслужбы проверяли документы и фотографировали. Они также сказали, что менеджеры смогли предупредить посетителей до приезда полиции.

Западные журналисты напоминают, что решение, принятое в ответ на иск, поданный Министерством юстиции, является последним шагом в десятилетнем подавлении прав ЛГБТК+ при президенте Владимире Путине, который отмечал традиционные семейные ценности в течение 24 лет у власти.

Активисты отметили, что иск был подан против движения, не являющегося официальной организацией, и что согласно его широкому и нечеткому определению власть может расправляться с любыми лицами или группами, которые считаются его частью.

Несколько ЛГБТК+ заведений уже закрылись после этого решения, включая петербургский гей-клуб. В пятницу в социальных сетях было написано, что владелец больше не позволит бару работать по действующему закону.

Добавим, что в России действует закон о запрещении так называемой ЛГБТ-пропаганды, под которой понимают любые одобрительные высказывания о ЛГБТ-сообществе.

Напомним, Путин вдруг стал в защиту ЛГБТ-сообщества, которое в России хотят признать "экстремистским".

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