Движение МАЗов с солдатами, эшелон с техникой и новые ракеты: какую военную активность зафиксировали в Беларуси

Россия продолжает использовать Беларусь в войне против Украины.

В Беларуси продолжают фиксировать активность военной техники армий РФ и РБ.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 13 августа сообщил "Беларуски Гаюн".

Так, 12 августа в 23.00 в Витебске, в направлении пр-т. Победы – ул. Авиационная, были замечены два МАЗа с личным составом ВС РБ.

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В 01:05 в микрорайоне Уручья Минска местные слышали очередь автомата, звуки продолжались около минуты со стороны в/ч 3214.

На утро по трассе Р53, Жодино (Минская область) — Минск, двигались три тентовых МАЗа.

Днем колонну Вооруженных сил Белоруссии заметили на трассе М1. Среди техники были – 5 тентовых МАЗа, 6 тентовых Урала, УАЗ 2203, водовоз с полевой кухней, 7 Уралов (Кунг).

Они ехали в непрямую Борисов (Минская область) – Минск. Эту же колонну заметили впоследствии на трасса М2 – Колодищи (Минский район).

На железнодорожной станции Орша-Центральная стоял эшелон из 20 единиц техники ВС РБ: Кунги, МАЗы, Уралы, РЛС, командные пункты, бензовозы.

На трасса М10, Микашевичи – Лунинец, двигалась колонна из БТР армии Беларуси. В Бресте замечены семь автобусов с солдатами на базе МАЗа ВС РБ.

Прилет Ил-76 ВКС РФ (RA-78813) замечен в "Гомеле" в 12:40. Вылетел он из аэропорта в 15:00.

Также на трасса М5, Гомель — пересечение трасс М5 и М8, двигались два трала ВС РФ, каждый с четырьмя ракетами для ЗРК С-300/С-400. Ракеты перевозились на тралах с опознавательным знаком "V".

На трасса М10, Житковичи – Микашевичи, замечены бронемашины Волат и Dongfeng Mengshi ВС РБ.

В Борисове (Минская область) из 140 ремонтного завода выехал эшелон ВС РБ: более 7 МТ-ЛБ, 3 БРДМ-2, Газ-66.

В 20:10 по трассе Р31, Ельск — Мозырь, двигалась колонна из 10 единиц ВС РБ: МАЗы, Кунги, полевая кухня.

Напомним, в МВД назвали две реальные угрозы, которые сейчас существуют со стороны Беларуси.

Как сообщалось, Беларусь ужесточает охрану границы в Брестской и Гомельской областях.

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