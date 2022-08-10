Движение радиоэлектронной станции борьбы с беспилотниками зафиксировали на основной транзитной трассе Беларуси: детали (карта)

В Беларуси, активно поддерживающей РФ в войне против Украины, продолжает сохраняться опасность для нашего государства.

В Беларуси продолжают фиксировать активность военной техники армий РФ и РБ.

Подробно о военной активности на территории Беларуси с 00:00 до 23:59 9 августа сообщил "Беларуски Гаюн".

В частности, на аэродроме "Мачулищи" почти весь день проходили тренировки вертолетов и Ан-26 ВВС РБ, который в 10:15 был замечен над южными районами Минской области.

Утром в 07:00-07:10 с этого же аэродрома в направлении юго-запада летели вертолеты ВВС РБ: три Ми-24 и два Ми-8.

Также по трассе Р23, д. Большая Малиновка (Узденский район, Минская область) — Слуцк (Минская область), двигалась колонна ВС РБ: УАЗ 2206, УАЗ 469, МАЗ тентовый.

В направлении Ивацевичи — Аэродром "Осовцы" летели вертолеты ВВС РБ: три Ми-24 и Ми-8.

В 09:17 было снова зафиксировано движение истребителей. В этот раз они прилетели на аэродром "Барановичи" в 09:17, 09:30, 11:25, 11:27, 12:23. Взлетели они с аэродрома в 10:13 (Су-25), 10:15, 16:00. Замечены над Слуцком, Солигорском.

Позже по трассе М1, д. Петковичи (Барановичский район) — Столбцы (Минская область), двигался пустой белорусский трал. На трассе М9, микрорайон Степянка – Ангарский микрорайон, заметили Р-161Ф2М "Экватор" ВС РБ.

В 16:30 в Минске на проспекте Независимости был замечен МАЗ (Кунг) ВС Беларуси. Кроме того, в Минске в микрорайоне Шабаны замечен эшелон тягачей на базе МЗКТ.

С 10:00 до 16:00 в городе Лида была тренировка полетов самолетов. В 10:40 отмечено над Гродно. Также над Ружанами (Пружанский район), Ивацевичами, Слонимом и Кобрином.

В Мозыре, ул. Рыжкова – Старый мост Припять, видели движение "Урала" ВС РФ. Также замечен российский тентовый "Урал", двигавшийся по трассе М5, д. Красная Слобода (Жлобинский район, Гомельская область) — Бобруйск (Могилевская область).

Два трала ВС РБ (один пустой, второй с четырьмя ракетами для ЗРК С-300/400) ехали по трассе М10, Речица — Калинковичи.

В направлении Брест, М1 – ул. Московская двигалась станция постановки помех Р-934УМ2 "Гроза-6". К слову, эта белорусская система имеет следующие возможности:

обнаружение и радиоподавление источников радиоизлучений на наземных и воздушных объектах;

выявление, пеленгирование и определение местонахождение источников радиоизлучений в режиме программной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) со скоростью до 1000 скачков в секунду, радиоподавление линий связи в режиме ППРЧ со скоростью до 500 скачков в секунду;

одновременного радиоугнетения до 28 линий радиосвязи на фиксированных частотах.

Технические характеристики станции "Гроза-6" позволяют:

искать и отслеживать БПЛА;

выявлять и подавлять каналы управления БПЛА от наземного пункта управления и каналы передачи данных из БПЛА в наземный пункт управления;

осуществлять эффективное подавление аппаратуры бортовых систем навигации БПЛА (GPS, GLONASS, GALILEO, BeiDou) и подменять реальные навигационные данные ложными с целью отвода аппарата с намеченного маршрута или принуждения его к аварийной посадке.

В Столине замечен УАЗ 2206 ВС РБ.

В 17:00 по трассе Р31, Калинковичи — Мозырь, двигался тентовый "Урал" ВС РФ.

В "Гомель" снова прилетал Ил-76 ВКС РФ (RA-78813). Самолет сел в 17:00, а вылетел в 18:30. Вечером по трассе М5, Гомель — пересечение трасс М5 и М8, двигались два трала ВС РФ, каждый с четырьмя ракетами для ЗРК С-300/С-400.

Напомним, в Беларуси объявили об обучении ПВО и военно-воздушных сил.

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