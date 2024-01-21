Движение в проливе Босфор заблокировано из-за аварии судна из России

Проблемы с якорем нефтяного танкера возникли из-за непогоды.
В воскресенье, 21 января, было приостановлено морское движение в проливе Босфор в Турции из-за того, что следовавшее из России судно попало в аварию, сорвавшись с якоря во время непогоды.
Об этом сообщили в Генеральном управлении береговой безопасности Минтранспорта Турции.
В сообщении говорится, что движение в проливе было приостановлено в обоих направлениях из-за проблем с якорем нефтяного танкера Peria, который шел из России и направлялся в турецкий город Измир. Инцидент произошел в районе залива Кечилик на Босфоре.
Потерпевшему судну помогают буксиры и спасательные катера.
По информации судоходного агентства Tribeca, которое цитирует Reuters, якорь нефтяного танкера Peria под флагом Либерии сорвался из-за непогоды во время его прохода через пролив в районе третьего моста в Стамбуле.
Напомним, недавно боевики-хуситы в Красном море у берегов Йемена совершили ракетную атаку на танкер, перевозивший российскую нефть.
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