Движение в проливе Босфор заблокировано из-за аварии судна из России

В воскресенье, 21 января, было приостановлено морское движение в проливе Босфор в Турции из-за того, что следовавшее из России судно попало в аварию, сорвавшись с якоря во время непогоды.

Об этом сообщили в Генеральном управлении береговой безопасности Минтранспорта Турции.

В сообщении говорится, что движение в проливе было приостановлено в обоих направлениях из-за проблем с якорем нефтяного танкера Peria, который шел из России и направлялся в турецкий город Измир. Инцидент произошел в районе залива Кечилик на Босфоре.

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Потерпевшему судну помогают буксиры и спасательные катера.

По информации судоходного агентства Tribeca, которое цитирует Reuters, якорь нефтяного танкера Peria под флагом Либерии сорвался из-за непогоды во время его прохода через пролив в районе третьего моста в Стамбуле.

Напомним, недавно боевики-хуситы в Красном море у берегов Йемена совершили ракетную атаку на танкер, перевозивший российскую нефть.

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