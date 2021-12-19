Движется со скоростью до 240 км/ч: тайфун на Филиппинах унес жизни более 70 человек

Движется со скоростью до 240 км/ч: тайфун на Филиппинах унес жизни более 70 человек

Десятки пропавших без вести.

На Филиппины налетел мощный тайфун Rai: погибли по меньшей мере 75 человек.

Об этом сообщает издание Channel News Asia.

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По словам губернатора провинции на острове Бохол Артура Япа, десятки человек пропали без вести. Кроме того, по меньшей мере 13 раненых.

Во многих провинциях нет связи. Тайфун оборвал линии электропередач. Это привело к перебоям в системах водоснабжения, работающих с помощью электрических насосов. В наиболее пострадавшие районы направляются военные, полицейские, сотрудники береговой охраны и пожарные.

Следует отметить, что основной удар Rai взяли на себя острова Сиаргао, Динагат и Минданао. Тайфун движется к северо-западу со скоростью до 240 км/ч. Сильный ветер удержится только на филиппинских Калаянских островах в течение 36 часов.

Напомним, количество погибших и пропавших без вести в торнадо, почти полностью уничтоживших несколько городков штата Кентукки (США), растет. Уже точно подтверждено около 100 смертей. Более 2 миллионов долларов американцы уже пожертвовали в помощь пострадавшим от стихии.

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