Угрозы и мирные переговоры: о чем говорил Путин во время "прямой линии"

Кремлевский диктатор Владимир Путин 19 декабря выступал на крупнейшей пресс-конференции, которая соединена с "Прямой линией". В своей речи он говорил и об Украине, в частности о военных действиях и мирных переговорах.

ТСН.ua собрал основные заявления кремлевского диктатора, касающиеся Украины.

Бои в Курской области

Во время пресс-конференции 19 декабря президент России Владимир Путин заявил об успехах его армии на фронте в Курской области и ответил на вопрос о возвращении захваченных территорий региона.

В частности, во время ответа диктатор оговорился, и заметил тот факт, что его бойцы не "возвращают", а "забирают" территории.

"Ситуация на поле боя меняется кардинально, движение идет по всей линии фронта, каждый день наши бойцы забирают... возвращают территорию квадратными километрами", – сказал президент РФ.

Также, отвечая на вопрос россиянки о том, когда удастся вернуть захваченную украинскими силами часть Курской области, не дал четкого объяснения.

"Не могу, не хочу называть конкретную дату. Идет бой, бои серьезные. О конкретной дате — я не могу... Есть же планы. Но сказать, до какого числа — так не делается. После этого все восстановят, и все получат [жилье], которое принадлежит", – взялся обещать Путин.

Циническое заявление о войне в Украине

Кремлевский руководитель, пробивая очередное дно, назвал войну в Украине – движухой.

"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно. Застой. Хочется движуха. Как только начинается движуха – все свистит у виска, и пули, и секунды", – издал неадекватный.

Он добавил, что, конечно, россиянам страшно – "это ужас".

"Ужас... ужас. Но не ужас-ужас-ужас", – завершил свою речь Путин.

Путин назвал войну "движухой" и заявил, что без нее "скучно"

Очередные угрозы «Орешником»

Президент РФ предложил Западу "провести эксперимент и техническую дуэль" по удару "Орешником " по Киеву.

"Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все, какие только могут, натовские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем удар "Орешником". Мы к такому эксперименту готовы. Готовы ли они...", – заявил российский президент.

"Интересно, что будет полезно и для нас, и для американской стороны", — добавил Путин.

Он заявил, что "Орешник" сбить нынешние западные системы не могут.

"Свои среди чужих"

Во время "прямой линии" Владимир Путин заявил, что в Украине много " наших ребят ", которые хотят избавиться от этого "неонацистского режима".

"Мы наших ребят в Украине попросим, чтобы подсказали, какие там есть, возможно, современные, ценные для нас тоже решения. Когда я говорю "наших ребят", я говорю без иронии. Нам есть с кем разговаривать в Украине. Там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима", – озвучил свои фантазии русский диктатор.

Переговоры и компромиссы

Кремлевский диктатор Владимир Путин заявил, что Россия готова к переговорам и компромиссам. Однако, по его мнению, к этому не готова Украина.

"Политика есть искусство компромисса. А мы всегда говорили, что мы готовы к переговорам и компромиссам. Просто другая сторона отказалась от переговоров. А мы всегда к этому готовы. А результатом этих переговоров являются компромиссы. Мы ведь достигли договоренности по сути в Стамбуле 2022 года …Итак, мы готовы. Но надо, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к переговорам. компромиссов", – издал Путин.

Встреча с Зеленским и Трампом

По словам Путина, он готов договариваться и подписывать соглашения только с легитимным руководством Украины.

Также кремлевский диктатор высказался об условиях для переговоров с Украиной об окончании войны.

"У нас нет предварительных условий. Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились в Стамбуле 2022 года, и исходя из реалий на поле боя", – сказал глава Кремля.

Он также сказал, что РФ готова договариваться и подписывать соглашения только с легитимным руководством Украины.

Путин еще раз повторил свой пропагандистский тезис о якобы "нелегитимности" Зеленского, сказав, что легитимный президент в Украине может появиться только после проведения выборов.

"Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы будем с кем-то разговаривать, в частности с Зеленским. Но сейчас, если Украина хочет идти по мирному урегулированию, они могут организовать внутри Украины процесс, как захотят. Подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а это Совет и председатель Совета», – высказался диктатор.

Также, Путин заявил о своей готовности к встрече с вновь избранным главой США, однако неизвестно, когда это произойдет.

"Что я могу предложить новоизбранному президенту Трампу, когда мы с ним встретимся? Но, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся, потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. Я готов к этому, конечно, никогда. И буду готов и к встрече, если он захочет этого", — отметил диктатор.

Реакция Украины на заявления диктатора

Руслан Стефанчук, глава Верховной Рады, заявил, что Украина готова вести переговоры об окончании войны с Россией только на своих условиях.

Стефанчук прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о готовности к переговорам.

"Моя позиция не изменилась. В этой войне агрессором является Российская Федерация, а жертвой является Украина. Исключительно условия Украины как жертвы этой агрессии должны быть теми условиями, на которых мы готовы заключить мир", — высказался председатель Верховной Рады.

В свою очередь, Владимир Зеленский комментируя предложение Путина об ударах "Орешником" по Киеву, назвал его отморозком.

"Видите, с кем мы имеем дело. Сегодня "товарищ из Кремля" сказал, что Россия предлагает "технологическую дуэль". Да, сегодня уже есть видео, можете посмотреть. Путин предложил "технологическую дуэль". Путин говорит: "Мы ударим, например, куда-то по Киеву "Орешником" – этой новой ракетой, – а они пусть поставят противовоздушную оборону. посмотрим, что будет. И вы считаете, что это адекватный человек?

Напомним, ранее ТСН.ua писал о том, что Путин продолжает заявлять о "нелегитимной" власти в Украине.

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