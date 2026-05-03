Двое американских солдат пропали во время военных учений
Исчезновение военных произошло 2 мая вблизи учебного полигона Кап Драа в Марокко.
Двое американских солдат пропали без вести на юго-западе Марокко во время многонациональных военных учениях в этой североафриканской стране.
Об этом сообщает The Guardianсо ссылкой на Африканское командование США (Africom).
США, Марокко и другие страны, участвующие в учениях «Африканский лев», начали поисково-спасательную операцию.
«Инцидент все еще расследуется, поиски продолжаются», — говорится в заявлении Africom.
Исчезновение военных произошло 2 мая вблизи учебного полигона Кап Драа, что неподалеку от Тан Тана у побережья Атлантического океана.
Учения начались в апреле и проходят в четырех странах, включая Тунис, Гану и Сенегал. Их завершение запланировано на начало мая.
«Африканский лев», проводимый с 2004 года, является крупнейшими ежегодными совместными военными учениями США на континенте, и обычно в них участвуют высокопоставленные чиновники США и их ключевых африканских союзников.
Американские военные представители заявили, что ежегодные многонациональные учения служат площадкой для укрепления регионального сотрудничества в сфере безопасности и повышения готовности сил-участниц к глобальным кризисам.
Напомним, ранее в Литве во время совместных военных учений союзников по НАТО произошел серьезный инцидент, в результате которого пострадал военнослужащий из Бельгии. Происшествие случилось во время выполнения упражнений по боевой стрельбе.