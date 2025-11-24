Двое американцев планировали захватить целый остров с помощью "армии бездомных"

Остров Гонал у побережья Гаити / © metro.co.uk

Реклама

Два молодых американца, 21-летний Гэвин Вайзенберг и 20-летний Таннер Томас, предстанут перед судом за разработку шокирующего плана «колонизации» острова Гонав у побережья Гаити.

Об этом пишет Metro.

Конечной целью молодых людей было создание собственного тоталитарного режима, предусматривавшего уничтожение всех мужчин и превращение женщин и детей в рабов.

Реклама

Это дело настолько невероятно жестокое и дерзкое, что тянет на сценарий безумного триллера.

21-летний Гэвин Вайзенберг и 20-летний Таннер Томас / © metro.co.uk

«Армия бездомных» и год подготовки

Согласно материалам дела, в течение почти года дуэт подробно прорабатывал свой план. Их стратегия включала:

Получение военных навыков: Вайзенберг поступил в пожарную академию, а Томас отправился служить на авиабазу ВВС США.

Логистика: Они изучали местность, логистические маршруты и даже учились управлять парусными лодками.

Ударная сила: Наиболее необычным элементом плана было вооружение и использование армии, набранной из бездомных Вашингтона, которых они собирались переправить на остров для штурма.

Разоблачение и пожизненное заключение

Подозрительное поведение молодых людей привлекло внимание военных, начавших проверку. В ходе допроса оба быстро признались в своих намерениях.

Сейчас Вайзенбергу и Томасу грозит пожизненное заключение.

Реклама

Это дело уже получило название «сценарий для нового фильма» из-за своей невероятной жестокости и дерзости.