Двое американцев планировали захватить целый остров с помощью "армии бездомных"
Молодчики хотели установить на острове Гонав собственный режим, уничтожить всех мужчин, а женщин и детей превратить в рабов.
Два молодых американца, 21-летний Гэвин Вайзенберг и 20-летний Таннер Томас, предстанут перед судом за разработку шокирующего плана «колонизации» острова Гонав у побережья Гаити.
Об этом пишет Metro.
Конечной целью молодых людей было создание собственного тоталитарного режима, предусматривавшего уничтожение всех мужчин и превращение женщин и детей в рабов.
Это дело настолько невероятно жестокое и дерзкое, что тянет на сценарий безумного триллера.
«Армия бездомных» и год подготовки
Согласно материалам дела, в течение почти года дуэт подробно прорабатывал свой план. Их стратегия включала:
Получение военных навыков: Вайзенберг поступил в пожарную академию, а Томас отправился служить на авиабазу ВВС США.
Логистика: Они изучали местность, логистические маршруты и даже учились управлять парусными лодками.
Ударная сила: Наиболее необычным элементом плана было вооружение и использование армии, набранной из бездомных Вашингтона, которых они собирались переправить на остров для штурма.
Разоблачение и пожизненное заключение
Подозрительное поведение молодых людей привлекло внимание военных, начавших проверку. В ходе допроса оба быстро признались в своих намерениях.
Сейчас Вайзенбергу и Томасу грозит пожизненное заключение.
Это дело уже получило название «сценарий для нового фильма» из-за своей невероятной жестокости и дерзости.