Двое генералов КНДР удалили с официальных фото после краха эсминца: что с ними произошло

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын / © Associated Press

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Диктатор КНДР Ким Чен Ын поручил удалить из всех официальных государственных фотографий высокопоставленного военного командира и еще одного чиновника после того, как новый эсминец перевернулся на сторону во время спуска на воду.

Об этом пишет Daily Mail.

Командующий ВМС адмирал Ким Мэн Сил и начальник верфи Хон Кил Хо был удален из фотографий, на которых они изображены вместе со своим диктатором еще в марте. Это вызвало предположение, что их, возможно, казнили.

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На оригинальных снимках видно, как адмирал и руководитель верфи стоят рядом с северокорейским диктатором, когда осматривал корабль.

На тех же фото, которые транслировались по государственному телевидению КНДР, их уже нет.

В издании отмечают, что это похоже на тактику Иосифа Сталина, направленную на вычеркивание «врагов народа» из советской истории. Сталин следил, что репрессированных им соратников тщательно «вычищали» из общих фотографий разных мероприятий.

Николай Ежов, справа, со Сталиным и Молотовым в 1937 году / © thesun.co.uk

Отредактированная фотография после казни Ежова / © thesun.co.uk

Основатель NK Leadership Watch Майкл Мэдден рассказал The Sun, что удаление северокорейского чиновника с изображения государственных СМИ является «весомым признаком того, что это человека казнили».

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«Цель состоит в том, чтобы сделать так, будто этого человека никогда не существовало», — сказал он.

Считается, что адмирал Ким Мэн Сил и Хон Кил Хо были среди четырех чиновников, арестованных на судостроительном заводе в северном Чхонцзине, после того как ракетный эсминец затонул во время спуска на воду 21 мая. На спутниковых снимках видно, что военный эсминец лежал на боку у дока, где прошла церемония спуска на воду.

Северокорейский диктатор был взбешен после катастрофического запуска в прошлом месяце и обвинил виновных в «серьезном нанесении ущерба достоинству и гордости страны». Диктатор Ким Чен Ын приказал возобновить эсминец до июня, но адмирал Ким Мэн Сил и Хонг Кил Хо отсутствовали на церемонии перезапуска.

Кроме того, в СМИ отметили, что северокорейский диктатор присутствовал на церемонии спуска на воду военного корабля в западном порту Нампхо вместе со своей дочерью-подростком Ким Чу Э.

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Аналитики широко рассматривают Чу Э как вероятную преемницу Ким Чен Ина, поскольку в официальном отчете прошлого года ее назвали «прекрасным человеком-наставником».

Ранее сообщалось, что в КНДР начались аресты после провала с эсминцем.