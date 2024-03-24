В Ереване расследуют терроризм после нападения трех мужчин на участок полиции

Днем 24 марта в районе Еревана Нор Норк возле отделения полиции раздался взрыв, а двое неизвестных угрожали взорвать гранаты.

В столице Армении после попытки трех мужчин с гранатами прорваться в отделение полиции в районе Нор Норк инициировали уголовное производство по делу с признаками терроризма.

Об этом, как сообщает News.am со ссылкой на информацию в Следственном комитете Армении.

По сообщению источников, дело инициировали "по факту вторжения трех человек в отделение полиции административного района Нор Норк, угроз и взрыва в главном управлении по расследованию преступлений, направленных против основ конституционного порядка и общественной безопасности Следственного комитета Армении", — говорится в заявлении.

Продолжаются следственные и процессуальные, а также оперативно-розыскные действия по выяснению всех обстоятельств нападения.

Пока не сообщают, что именно требовали нападавшие и почему они пытались попасть в участок.

Известно, что двое из нападавших получили осколочные ранения в результате взрыва гранаты, их госпитализировали, а третий мужчина, державший гранату, был задержан спецназначенцами после длительных переговоров с ним.

Переговоры лично вели руководитель полиции Арам Ованесян и руководитель криминальной полиции Вардан Варданян.

Напомним, днем 24 марта в Ереване возле отделения полиции Нор Норка раздался взрыв.

Там собралась группа людей, которые якобы требовали уволить людей, которые, по их словам, были незаконно задержаны. Неизвестные угрожали взорвать гранаты.

На место инцидента прибыли спецназовцы. Впоследствии стало известно, что двое нападавших получили ранения в результате подрыва ими гранаты.

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