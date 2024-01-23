Двое морпехов США погибли во время захвата судна, перевозившего оружие в Йемен – подробности операции

Пентагон назвал имена двух военных ВМС США, погибших во время рейда в Аравийском море.

Министерство обороны США идентифицировало двух морпехов ВМС, погибших 11 января во время ночной операции по перехвату оружия на небольшом иранском корабле, предназначенного для йеменских хуситов. Погибли специальный оператор первого класса Кристофер Дж. Чемберс (37 лет) и спецоператор второго класса Натан Гейдж Ингра (27 лет).

Об этом пишет The New York Times.

"Мы с сожалением сообщаем, что после 10-дневного тщательного поиска два наших пропавших военнослужащих ВМС США не были найдены, и их статус был изменен на погибших", — сообщило Центральное командование США в соцсети X.

Как рассказали в Пентагоне, во время операции в Аравийском море у сомалийских берегов был шторм с высотой волн 2,4 метра. Когда "морские котики" приблизились к подозрительному кораблю и начали подниматься на его борт, волна сбила в море одного спецназовца, а другой нырнул за ним.

Погибшие моряки ВМС США Кристофер Дж. Чемберс и Натан Гейдж Ингр/Фото: The New York Times

Военные ВМС США затонули, прежде чем их удалось спасти.

Подробности операции

Кристофер Дж. Чемберс и Натан Гейдж Инграм погибли 11 января, когда они на двух малозаметных боевых быстроходных катерах, за которыми следили вертолеты и беспилотники, хотели высадиться на небольшой грузовой корабль в Аравийском море у побережья Сомали.

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Совместная поисковая операция военно-морских сил США, Испании и Японии продолжалась больше недели.

По словам Министерства обороны США, результатом миссии в Аравийском море стал захват компонентов баллистических и крылатых ракет иранского производства, предназначавшихся для хуситов в Йемене.

Это был первый случай, когда американские силы захватили иранское оружие, которое отправляли боевикам-хуситам с того момента, как они начали атаковать в ноябре 2023 года коммерческие суда в Красном море.

Смерть моряков вызывала сомнения в планировании и проведении рейда

По словам Эрика Деминга, старшего начальника SEAL (военное подразделение специального назначения Военно-морских сил США – ред.) в отставке, который выполнял подобные миссии, подробности аварии озадачили многих нынешних и бывших военных ВМС.

В последние годы Военно-морской флот США неоднократно использовал эсминцы для перехвата кораблей с оружием, направлявшихся в Йемен, без инцидентов.

"Почему командир оперативной группы SEAL решил сесть на борт грузового судна ночью в опасном море, а не ждать лучших условий?", — заметил Эрик Деминг.

По его словам, морские котики при посадке на борт стандартно имеют при себе плавсредства и локационные маячки.

Деминг отметил, что если эти меры безопасности были соблюдены, а быстроходные катера и вертолеты ВМС были в непосредственной близости к месту проведения операции, тогда как могли погибнуть двое военных.

"Для многих из нас это бессмысленно. Пожалуй, что-то еще пошло не так", — прокомментировал он.

Отдел специальных боевых действий ВМС, включающий морские котики, отказался от комментариев, заявив, что инцидент все еще расследуется.

"Детали произошедшего будут тщательно расследованы. К тому времени было бы некстати спекулировать на подробностях инцидента, а также делать предположения относительно того, что привело к исчезновению наших моряков", — сказал спикер.

Напомним, Израиль потерял рекордное количество солдат за сутки в секторе Газа (детали).

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