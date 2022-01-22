Двое мужчин принесли труп товарища на почту, чтобы получить его пенсию через неделю

Тело мужчины доставили в почтовое отделение, поскольку было обязательным присутствие получателя пенсии.

В США двое мужчин вошли в почтовое отделение города Карлоу с трупом 66-летнего мужчины и пытались получить его недельную пенсию.

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Об этом сообщает Daily Star.

Странный инцидент произошел в американском городе Карлоу в 11:30 в пятницу. В почтовое отделение Хози на Стейплстаун-роуд зашел мужчина, чтобы получить недельную пенсию за своего товарища. Когда же работник почты объяснил ему, что получатель должен присутствовать лично, мужчина ушел, а через некоторое время вернулся с двумя товарищами, включая одного мужчину лет 60, который "не держался на ногах", поэтому его подперли о стену.

Сотрудница почты заподозрила неладное. Пенсию она не выдала, а на место вызвала полицию и медиков. Последние констатировали смерть пенсионера.

Умершим оказался 66-летний житель Поллертон-роуд. Полиция выясняет причины смерти мужчины и обстоятельства дела.

Напомним, что на чемпионате по шахматам представитель Польши стал героем соцсетей благодаря своей необычной реакции на неудачу. Он уступил сопернику из Армении Тиграну Петросяну, а осознав свой проигрыш, он резко облокотился на спинку стула и полетел наземь.

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