Категория
Мир
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиРецептыАстрологияВидеоЗдоровьеСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортВсе авторы
Язык сайта
Українська версія
Двое мужчин принесли труп товарища на почту, чтобы получить его пенсию через неделю

Двое мужчин принесли труп товарища на почту, чтобы получить его пенсию через неделю

Дата публикации
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Двое мужчин принесли труп товарища на почту, чтобы получить его пенсию через неделю

Тело мужчины доставили в почтовое отделение, поскольку было обязательным присутствие получателя пенсии.

В США двое мужчин вошли в почтовое отделение города Карлоу с трупом 66-летнего мужчины и пытались получить его недельную пенсию.

Об этом сообщает Daily Star.

Странный инцидент произошел в американском городе Карлоу в 11:30 в пятницу. В почтовое отделение Хози на Стейплстаун-роуд зашел мужчина, чтобы получить недельную пенсию за своего товарища. Когда же работник почты объяснил ему, что получатель должен присутствовать лично, мужчина ушел, а через некоторое время вернулся с двумя товарищами, включая одного мужчину лет 60, который "не держался на ногах", поэтому его подперли о стену.

Сотрудница почты заподозрила неладное. Пенсию она не выдала, а на место вызвала полицию и медиков. Последние констатировали смерть пенсионера.

Умершим оказался 66-летний житель Поллертон-роуд. Полиция выясняет причины смерти мужчины и обстоятельства дела.

Напомним, что на чемпионате по шахматам представитель Польши стал героем соцсетей благодаря своей необычной реакции на неудачу. Он уступил сопернику из Армении Тиграну Петросяну, а осознав свой проигрыш, он резко облокотился на спинку стула и полетел наземь.

Читайте также:

Следующая публикация