Двое мужчин усыновили младенца и замучили его до смерти: как суд наказал супругов

Супруги, которые замучили 13-месячного усыновленного малыша

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В Великобритании завершился громкий судебный процесс над супругами, которые замучили 13-месячного сына. Приемный отец приговорен к пожизненному заключению, а его партнер получил 25 лет тюрьмы.

Об этом пишет LadBible.

Приговор за издевательства и убийство ребенка

37-летний Джейми Варли из Блэкпула получил пожизненный срок без возможности условно-досрочного увольнения после того, как суд признал его виновным в убийстве и сексуальном насилии над 13-месячным усыновленным Престоном Дэви. Следовательно, мужчина больше никогда не выйдет на свободу.

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Судья Джастис Тернер, оглашая приговор, более часа излагал детали дела и подчеркнул, что осужденный подвергал мальчика «непрерывным издевательствам и пренебрежению».

«Когда Престона передали под вашу опеку, он был здоровым ребенком. Вы, Варли, несли главную ответственность за уход за Престоном в дневное время. К сожалению, ночью Престон оказывался беспокойным, но в остальном его описывали как ребенка, с которым было очень легко. Я уверен, что ваше возрастающее и эгоистическое раздражение относительно Престона сыграло по крайней мере определенную роль в столь ужасном обращении с ним в последующие недели. Ваш профессиональный опыт учителя, а также обаяние и легкая манера общения помогли успокоить социальных работников, убедив их, что все хорошо, хотя это было совсем не так», — рассказал судья.

«У Престона случился приступ. Вы сняли это на видео. Я уверен, что это было вызвано вашими дальнейшими издевательствами. Его губы посинели. Он явно нуждался в срочной медицинской помощи. Вы были единственным человеком с Престоном в тот день. Это сделали вы. Вы убили его», — добавил Тернер.

Объявляя окончательный приговор, судья подчеркнул: «Тяжесть вашего преступления исключительно высока, и надлежащей отправной точкой является пожизненное заключение. Пожизненное заключение — это крайняя мера для дел чрезвычайной тяжести. Это дело чрезвычайной тяжести. Вы никогда не будете иметь права на условно-досрочное увольнение. Вы останетесь в тюрьме до конца своей жизни».

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Партнера Варли, 32-летнего Джона Макгоуэна-Фазакерли, признали виновным в том, что он допустил смерть ребенка, а также в сексуальном насилии. Ему назначили 25 лет лишения свободы.

Представитель правительства охарактеризовал это как «ужасное дело злых издевательств над уязвимым ребенком» и подтвердил начало независимого расследования.

«Местные власти заказали независимую проверку, и независимая национальная комиссия по обзору практики защиты детей будет работать с ними, чтобы разобраться в этом ужасном деле. Комиссия опубликует свои выводы как можно скорее», — сообщил спикер.

Подробности о преступлении

В апреле 2023 года школьный учитель Варли и его партнер Макгоуэн-Фазакерли — менеджер по финансовым продажам, в свое время окончивший частную школу, официально усыновили девятимесячного Престона. 15 июня 2026 года, после восьминедельного судебного разбирательства, двое мужчин были признаны виновными в преступлениях против ребенка.

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В течение четырех месяцев пребывания под их опекой малыш систематически становился жертвой физического и сексуального насилия, а также издевательств, включавших создание непристойных фото- и видеоматериалов. В общей сложности на теле ребенка было обнаружено 40 травматических повреждений.

Варли, взявший годовой отпуск на работе ради процесса усыновления, признан виновным в убийстве, серии эпизодов жестокого обращения, сексуальном насилии, изготовлении и распространении детской порнографии. Его партнер Макгоуэн-Фазакерли признан виновным в допущении смерти ребенка, жестоком обращении и сексуальном насилии.

В ходе судебных заседаний стало известно, что после передачи под опеку Престона трижды госпитализировали в больницу Виктории в Блэкпуле. Несмотря на то, что судьбу мальчика отслеживал «легион профессионалов», включая медиков и социальных работников, трагедию не удалось предотвратить. В настоящее время идет проверка работы социальных служб.

Заявление матери Престона

Престон был изъят у его биологической матери, 42-летней Сары Дэви, на основании экстренного распоряжения Совета Олдхэма. Во время оглашения приговора он зачитал заявление потерпевшей:

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«В ту секунду, когда его положили мне на руки, я безумно влюбилась в него. Он был моим малышом, моим единственным сыном, и с того дня я никогда не хотела его отпускать. Первые семь месяцев его жизни мне удалось провести с ним драгоценное время. У него была самая прекрасная улыбка, способная осветить любую комнату, и наша связь была заметна всем. Эти воспоминания должны приносить мне утешение, но они смешались с болью, потому что я знаю, из-за чего вы заставили его пройти в последние месяцы».

Сара продолжила: «Мой мир кончился. Часть меня умерла вместе с ним. Но еще невыносимее то, что его смерть не была случайностью — это был жестокий поступок, то, чего он не заслуживал, то, что никогда не должно было произойти».

Добавим, что сама Дэви в 1998 году, будучи 14-летним подростком, получила тюремный срок за «невыразимо жестокое» убийство пенсионера, и после этого неоднократно попадала в места лишения свободы.

К слову, в Одессе к пожизненному заключению приговорили 32-летнего мужчину за изнасилование и убийство 7-летней соседки. Преступник втерся в доверие к ребенку, угощая его сладостями и развлекая.

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