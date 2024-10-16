Двое россиян в Европе вербовали наемников в ЧВК "Вагнер": их дело слушает суд

В среду, 16 октября, в польском городе Кракове начался судебный процесс по делу двух россиян Алексея Т. и Андрея Г., обвиняемых в вербовке на запрещенную международным правом наемную военную службу и участие в организованной вооруженной террористической организации.

Об этом сообщает польский телеканал TVN 24.

Следствие считает, что подозреваемые работали на Службу внешней разведки (СВР) РФ.

"Они вербовали польских граждан или иностранцев, проживающих в Республике Польша, для международной наемной военной службы, запрещенной законом, действуя в рамках союза под названием ЧВК Wagner Group", — сказал прокурор в зале суда, зачитывая обвинительный акт.

С этой целью они должны были расклеить 3000 стикеров с рекламой службы в ЧВК "Вагнер" в общественных местах в Кракове и Варшаве. Стикеры содержали QR-код с контактами вербовщиков.

За свою деятельность они должны были получить полмиллиона российских рублей (около 5 тысяч долларов США).

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Как сообщает Polskie Radio, обвиняемые могли также распространять плакаты, высмеивающие политику Европейского Союза, как в польских городах, так и в Берлине и Париже. В ЕС они попали через Турцию.

Один из подозреваемых Андрей Г. свою вину на суде не признал и от объяснений отказался. На досудебном следствии он говорил, что преследовал цель только заработка и не осознавал последствий своих действий.

Допрос второго подозреваемого пройдет на заседании 4 ноября.

Напомним, в прошлом году польские СМИ писали, что в Кракове и Варшаве неизвестные расклеивали листовки с призывами присоединиться к ППК "Вагнер". Эти "приглашения" содержат QR-код, ведущий на русскоязычный сайт.

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