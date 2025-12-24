Двое пленных КНДР в Украине хотят уехать в Южную Корею: письмо стало сенсацией

Солдаты Северной Кореи / © Associated Press

Двое северокорейских военных, попавших в плен в Украине во время боевых действий на стороне России, заявили о желании уехать в Южную Корею.

Об этом сообщил активист из Сеула, глава организации северокорейских перебежчиков Чан Се-юль, передает Yonhap News.

По его словам, оба пленных — молодые солдаты в возрасте около 20 лет — написали соответствующее письмо еще в октябре. Это произошло во время встречи с южнокорейским документалистом в лагере для военнопленных вблизи Киева. Письмо было передано активистам в начале этого месяца.

В обращении военные отметили, что приняли решение отправиться в Южную Корею, считая ее граждан "своими родителями и братьями". Они также поблагодарили всех, кто поддержал их и убедил, что ситуация, в которой они оказались, является "не трагедией, а началом новой жизни".

"Благодаря поддержке народа Республики Корея у нас начали появляться новые мечты и стремления", - говорится в письме.

Северокорейские военнопленные привлекли внимание международных медиа после того, как в январе президент Украины Владимир Зеленский сообщил об их захвате украинскими силами во время боевых действий Курской области России.

Чан Се-юль отметил, что письмо окончательно подтверждает намерение обоих пленников покинуть Северную Корею. Ранее, в феврале, о желании уехать в Южную Корею заявлял только один из них во время встречи с южнокорейским парламентарием.

По данным активиста, с октября прошлого года Северная Корея направила в Россию около 15 тысяч военнослужащих для поддержки войны против Украины.

Правительство Южной Кореи уже проинформировало украинскую сторону о своей готовности принять северокорейских военнопленных в случае официального подтверждения их намерения переехать.

Ранее сообщалось, что северокорейских рабочих отправляют на работу в Россию, как рабов, а деньги за их труд идут в карман Ким Чен Ина и его режима.