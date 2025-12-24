- Дата публикации
Мир
165
2 мин
Двое пленных КНДР в Украине хотят уехать в Южную Корею: письмо стало сенсацией
Двое северокорейских солдат, захваченных украинскими войсками, написали письмо с желанием переехать в Южную Корею. Правительство Южной Кореи готово принять пленных, если их намерения будут подтверждены.
Двое северокорейских военных, попавших в плен в Украине во время боевых действий на стороне России, заявили о желании уехать в Южную Корею.
Об этом сообщил активист из Сеула, глава организации северокорейских перебежчиков Чан Се-юль, передает Yonhap News.
По его словам, оба пленных — молодые солдаты в возрасте около 20 лет — написали соответствующее письмо еще в октябре. Это произошло во время встречи с южнокорейским документалистом в лагере для военнопленных вблизи Киева. Письмо было передано активистам в начале этого месяца.
В обращении военные отметили, что приняли решение отправиться в Южную Корею, считая ее граждан "своими родителями и братьями". Они также поблагодарили всех, кто поддержал их и убедил, что ситуация, в которой они оказались, является "не трагедией, а началом новой жизни".
"Благодаря поддержке народа Республики Корея у нас начали появляться новые мечты и стремления", - говорится в письме.
Северокорейские военнопленные привлекли внимание международных медиа после того, как в январе президент Украины Владимир Зеленский сообщил об их захвате украинскими силами во время боевых действий Курской области России.
Чан Се-юль отметил, что письмо окончательно подтверждает намерение обоих пленников покинуть Северную Корею. Ранее, в феврале, о желании уехать в Южную Корею заявлял только один из них во время встречи с южнокорейским парламентарием.
По данным активиста, с октября прошлого года Северная Корея направила в Россию около 15 тысяч военнослужащих для поддержки войны против Украины.
Правительство Южной Кореи уже проинформировало украинскую сторону о своей готовности принять северокорейских военнопленных в случае официального подтверждения их намерения переехать.
Ранее сообщалось, что северокорейских рабочих отправляют на работу в Россию, как рабов, а деньги за их труд идут в карман Ким Чен Ина и его режима.