Двое суток не ела и не пила: в чешских горах нашли 8-летнюю девочку из Германии

Двое суток не ела и не пила: в чешских горах нашли 8-летнюю девочку из Германии

Ребенок вместе с семьей приехал в чешскую Богемию из Берлина.

Восьмилетнюю Джулию из Германии нашли в чешских горах после двух суток поисков, в которых были задействованы полторы тысячи полицейских и волонтеров.

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Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 13 октября.

Родственники уже теряли надежду, ведь ночью температура в регионе падала до нуля. Поэтому у ребенка были все шансы просто замерзнуть. Впрочем, по словам спасателей, Джулию нашли в вполне удовлетворительном состоянии, хотя она сильно замерзла и устала, ведь двое суток ничего не ела и не пила.

Девочка вместе с семьей приехала в чешскую Богемию из Берлина. И во время путешествия в горы исчезла вместе с двумя братьями. Ребят нашли почти сразу. А вот на поиски Джулии подняли всю округу и спасательный вертолет с тепловизором.

Новости мира: 8-летнюю девочку из Германии нашли в чешских горах после двух суток поисков

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