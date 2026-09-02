Туристы во время похода нашли старую банку и получили миллионы: их поразило то, что было внутри

Сокровище в Чехии. Фото: 123RF, Facebook

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На юго-западном склоне горы Звичина в предгорьях Крконошей, недалеко от города Двур-Кралове-над-Лабем в Чехии, двое туристов нашли настоящий клад.

Об этом пишет fakt.pl.

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Как удалось найти сокровища

Двое туристов шли по полю. Вдруг их внимание привлекла банка, спрятанная в каменной насыпке.

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Внутри находилось 598 золотых монет. Они были расположены в 11 плотных столбцах, а отдельные пакеты были закреплены черной тканью. Но на этом открытие не закончилось. Примерно в метре от них туристы нашли второй контейнер — на этот раз железный сундук. Внутри было спрятано ещё больше ценных вещей, в частности 16 коробок для сигарет или табакерок, 10 браслетов, цепочка с маленьким ключиком, расчёска, пудреница и небольшой серебряный кошелек из металлической сетки.

Общий вес клада составлял примерно 7 кг. Вес одного только золота, содержавшегося в монетах, оценивался примерно в 3,7 кг. Те, кто нашел клад, не пытались его скрыть. Они передали его в музей Восточной Чехии в Градец-Кралове, где и началось исследование этой необыкновенной находки.

Вскоре стало ясно, что история этого клада может оказаться гораздо сложнее, чем предполагалось изначально. Монеты датируются 1808–1915 годами. Среди них были монеты из Франции, Бельгии, Австро-Венгрии, Османской империи, России, Румынии и Италии.

Исследователей также заинтересовало, чего не хватало в кладе. В нём не было типичных немецких или чехословацких монет, которых можно было бы ожидать от клада, спрятанного в этой части Европы.

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Дополнительной подсказкой служит маркировка, заметная на некоторых австро-венгерских монетах. Вероятно, их чеканили в Сербии и Боснии в 1920-х и 1930-х годах. Это свидетельствует о том, что по крайней мере часть золота оставалась на Балканах ещё долго после того, как монеты были отчеканены, и лишь позже попала в Карконошские горы.

Кто спрятал сокровище в предгорьях Карконош?

Самая большая загадка, однако, остается нераскрытой. Остается неизвестным, кто собрал ценности, почему они решили их спрятать и, что самое важное, почему они так и не вернулись за ними.

Одна из гипотез предполагает, что сокровище могло быть спрятано в бурный период до или во время Второй мировой войны. В 1938 году, после Мюнхенского соглашения, часть Чехословакии была оккупирована Третьим рейхом, а последующие годы принесли оккупацию, преследования и Холокост.

Сокровище также могло быть спрятано после окончания войны, когда немецкое население выселяли из Чехословакии. Также рассматриваются коммунистический период и валютная реформа 1953 года.

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Даже неизвестно, принадлежали ли эти ценности чеху, немцу или еврею. Без дополнительных документов или других подсказок установить личность человека, спрятавшего эти активы, может оказаться невозможно.

Интересно, что, по мнению экспертов, способ сбора монет может свидетельствовать о том, что это была не типичная нумизматическая коллекция. Кто-то мог покупать различные монеты преимущественно ради содержащегося в них золота. Поэтому они были скорее способом хранения богатства, чем увлечением коллекционированием.

Те, кто нашёл сокровище в горах, разбогатели

В 2026 году было принято решение о выплате вознаграждения честным находчикам. Власти Кралоградецкого края решили выплатить им в общей сложности около 11,7 миллиона чешских крон (24,9 миллиона гривен). По данным чешских СМИ, это рекордное вознаграждение за находку такого рода в истории региона.

Таким образом, случайная экспедиция двух туристов обошлась в целое состояние. Однако само сокровище может стоить гораздо больше, чем стоимость содержащегося в нем драгоценного металла. Для историков монеты и другие артефакты дают подсказки о событиях, произошедших десятилетия назад. Пока что самый важный вопрос остаётся без ответа: кто спрятал килограммы золота среди скал в чешских горах и что случилось с его владельцем?

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