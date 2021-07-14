Двое украинцев в Польше "обчистили" банкоматы на миллион злотых: им грозит тюрьма

Двое украинцев в Польше "обчистили" банкоматы на миллион злотых: им грозит тюрьма

Украинцам за кражи из польских банкоматов грозит 10 лет за решеткой.

В Польше двое украинцев украли значительную сумму из банкоматов Люблина и его окрестностей. В общем граждане Украины "обчистили" банкоматы более чем на 1 млн злотых. Их задержали.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

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Так, полиция подозревает, что к кражам причастны украинцы 35 и 52 лет. Мужчины снимали деньги вмешиваясь в работу банкоматов с помощью нового метода с применением специализированного программного обеспечения.

Промышляли злоумышленники в течение октября 2020 года в Люблине, Люблинском уезде и Грубешове. Сотрудники, которые занимаются преступлением против собственности, установили, что было украдено более миллиона злотых (7043 754,05 грн. — Ред.).

Проанализировав следы, которые оставили грабители, правоохранители Польши вышли на двух украинцев. Оказалось, что они уже несколько месяцев находились под арестом за другие преступления. Теперь мужчинам грозит даже до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Польше задержали за кражи двух украинцев возрастом 41 и 37 лет. В конце апреля в Влодавский повят мужчины на BMW заправились на 600 злотых, а затем скрылись, не заплатив.

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