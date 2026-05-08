Двое украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Фото: OSP OPALENICA

Реклама

В Польше возле города Новый Томышль (Великопольское воеводство) произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли два гражданина Украины.

Об этом сообщает польское издание Onet.

Украинцы попали в ДТП в Польше — что известно

Сообщается, что авария произошла 7 мая около 15:00 на областной дороге № 307 в селе Поражин, расположенном примерно в 40 км от Познани. По предварительным данным правоохранительных органов, автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился 22-летний украинец, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовиком.

Реклама

В результате полученных травм водитель и его 20-летняя пассажирка, также гражданка Украины, скончались на месте происшествия. Прибывшие медики не смогли спасти жизнь молодых людей. Информация об именах погибших и регионах их происхождения пока не разглашается.

В ходе проверки данных полиция установила важную деталь относительно водителя легковушки. Известно, что у 22-летнего украинца был действующий судебный запрет на управление транспортными средствами. Польские сотрудники полиции продолжают расследование для установления всех обстоятельств и причин смертельной аварии.

Украинцы погибли в ДТП в Польше — фото

Двое украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Фото: OSP OPALENICA

Двое украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Фото: OSP OPALENICA

Двое украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Фото: OSP OPALENICA

Двое украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Фото: OSP OPALENICA

Двое украинцев погибли в страшном ДТП в Польше Фото: OSP OPALENICA

Напомним, под Киевом в поселке Гатное Фастовского района произошло смертельное ДТП, погиб ребенок. Событие произошло сегодня, 3 мая, около 18:00.

Новости партнеров