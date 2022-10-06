Двое жителей Чукотки сбежали от мобилизации на Аляску на маленькой лодке

В маленькой лодке россияне проплыли около 500 км, пока не добрались до территории США.

На острове Святого Лаврентия штата Аляска американские правоохранители задержали двух россиян, которые на маленькой лодке приплыли из Чукотки, убегая от путинской мобилизации.

Об этом пишет местное издание Alaska's News Source.

Россияне высадились на остров Святого Лаврентия, в городе Гамбелл, во вторник, 4 октября. Мужчины рассказали местным, что они россияне и приплыли из поселка Эгвекинот в Чукотском автономном округе, расположенном на берегу залива Креста Берингова моря. Они объяснили, что скрываются от мобилизации. В маленькой лодке беглецы проплыли около 500 км.

Сейчас россиян отправили в самый большой город Аляски – Анкоридж. Их заключила под стражу таможенно-пограничная служба США. В настоящее время власти решают, что делать с беглецами – предоставить им убежище или отправить обратно в Россию.

"Учитывая нынешнюю повышенную напряженность в отношениях с Россией, сенатор Дэн Салливан позвонил по телефону министру внутренней безопасности и поговорил с ним. После звонка таможенная и пограничная служба реагирует и проходит процедуру определения разрешения этих лиц на въезд в Соединенные Штаты", — говорится в сообщении.

Губернатор Аляски заверил, что не ожидает непрерывного потока людей из России и отметил, что такой инцидент – скорее исключение, чем тенденция.

Американский остров Святого Лаврентия расположен примерно в 36 милях (58 км) от Чукотского полуострова – ближе к России, чем материковой части Аляски, и на его мысе видны российские территории.

Напомним, что в сентябре более двухсот тысяч россиян покинули страну после оглашения диктатора Путина о проведении военной мобилизации. Многие бежали в соседние Грузии, Казахстане и Финляндии.

А в самой России среди мобилизованных начинается бунт. Более 100 мобилизованных из Брянской области РФ, которые сейчас находятся в белгородском поселке Солоты, отказались ехать на войну с Украиной.