Из-за аномальной жары погибли двое детей: что известно

Во Франции дети погибли из-за аномальной жары / © pexels.com

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Во Франции из-за аномальной жары погибли двое детей в возрасте 2 и 4 лет. Они, играя, заперлись в автомобиле и не смогли выбраться из него.

Об этом пишет Le Parisien.

Трагедия произошла в понедельник, 22 июня, во Франции, в городе Карпантра. Там двое детей в возрасте 2 и 4 лет остались в автомобиле во время сильной жары. Впоследствии их нашли в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки медиков реанимировать малышей, дети скончались.

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33-летняя мать детей путалась в показаниях и изложила полиции несколько версий трагедии. Она заявила, что двое детей «якобы заперлись» в машине. Они якобы оказались там без ведома родителей. Другая версия — мать якобы забыла детей в машине во время покупок.

По данным издания Le Dauphiné Libéré , двое детей воспользовались невнимательностью матери, чтобы выйти на улицу и поиграть. Затем они залезли в машину, припаркованную на подъездной дорожке. Двери машины закрылись и заблокировались. К тому времени, как мать поняла, что дети ушли, было уже слишком поздно.

Начато расследование по факту непредумышленного убийства. Судебно-медицинские эксперты сделали предварительные выводы, и расследование продолжается.

Мать малышей правоохранители не смогли допросить официально, поскольку женщина находится в шоковом состоянии.

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По предварительным данным, причиной трагедии стала жара.

Во Франции сейчас продолжается аномальная жара, охватившая часть Европы. Экстремальные погодные условия продлятся как минимум до конца недели, а дневная температура во многих городах будет превышать 40 °C.

Во Франции, по данным префектуры, в воскресенье трое пожилых людей погибли в своих домах. Это произошло в регионе Жиронда из-за сильной жары. По данным французской службы гражданской безопасности, в течение выходных по всей стране утонули не менее 13 человек.

Напомним, что в Украину также придет жаркая погода.

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