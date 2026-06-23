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Из-за аномальной жары погибли двое детей: что известно
Во Франции двое детей во время сильной жары залезли в автомобиль и погибли. В настоящее время ведётся расследование этой трагедии.
Во Франции из-за аномальной жары погибли двое детей в возрасте 2 и 4 лет. Они, играя, заперлись в автомобиле и не смогли выбраться из него.
Об этом пишет Le Parisien.
Трагедия произошла в понедельник, 22 июня, во Франции, в городе Карпантра. Там двое детей в возрасте 2 и 4 лет остались в автомобиле во время сильной жары. Впоследствии их нашли в тяжелом состоянии. Несмотря на попытки медиков реанимировать малышей, дети скончались.
33-летняя мать детей путалась в показаниях и изложила полиции несколько версий трагедии. Она заявила, что двое детей «якобы заперлись» в машине. Они якобы оказались там без ведома родителей. Другая версия — мать якобы забыла детей в машине во время покупок.
По данным издания LeDauphiné Libéré, двое детей воспользовались невнимательностью матери, чтобы выйти на улицу и поиграть. Затем они залезли в машину, припаркованную на подъездной дорожке. Двери машины закрылись и заблокировались. К тому времени, как мать поняла, что дети ушли, было уже слишком поздно.
Начато расследование по факту непредумышленного убийства. Судебно-медицинские эксперты сделали предварительные выводы, и расследование продолжается.
Мать малышей правоохранители не смогли допросить официально, поскольку женщина находится в шоковом состоянии.
По предварительным данным, причиной трагедии стала жара.
Во Франции сейчас продолжается аномальная жара, охватившая часть Европы. Экстремальные погодные условия продлятся как минимум до конца недели, а дневная температура во многих городах будет превышать 40 °C.
Во Франции, по данным префектуры, в воскресенье трое пожилых людей погибли в своих домах. Это произошло в регионе Жиронда из-за сильной жары. По данным французской службы гражданской безопасности, в течение выходных по всей стране утонули не менее 13 человек.
Напомним, что в Украину также придет жаркая погода.