Двоих украинцев в Польше задержали по делу «серийного убийцы»: жуткие подробности

В Польше задержали двух украинцев / © inpoland

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В Польше задержали мужчину, подозреваемого в убийстве шести человек и в нападении, закончившемся трагически, на ещё одну женщину. Однако, по данным следствия, число потерпевших может быть больше. В 2025 году подозреваемого задержали в Варшаве «на горячем» в квартире последней жертвы. Также стало известно, что сообщниками подозреваемого могут быть двое мужчин из Украины.

Об этом сообщает польское издание onet.pl.

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Как задержали подозреваемого

23 февраля 2025 года пожилая женщина позвонила на горячую линию банка, чтобы сменить PIN-код карты. По завершении процедуры звонок не был прерван, и сотрудница банка услышала в трубке драматическую сцену. По словам полицейской, знакомой с подробностями дела, на записи был зафиксирован ход убийства, в ходе которого женщину задушили. Убийца понял, что телефон все еще работает, только после совершения преступления, и попытался сбежать. Полицейские, которых вызвал сотрудник банка, задержали его на балконе под квартирой жертвы.

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Задержанным является 43-летний Михал П. Он зарабатывал на жизнь работой сантехником, страдал зависимостью от азартных игр и наркотиков. На момент задержания он также находился под их воздействием. С тех пор он находится под стражей. В феврале этого года ему были предъявлены обвинения в убийстве шести женщин и разбое в отношении седьмой жертвы, которая скончалась во время нападения. Обвинительный акт до сих пор не передан в суд, поскольку следователи анализируют новые случаи смерти пожилых людей.

Как подозреваемый мог убивать на протяжении многих лет

Работая сантехником в Варшаве, Михал П. завоевывал доверие жильцов. Его номер телефона передавали по рекомендации, что облегчало ему доступ в квартиры одиноких женщин. С некоторыми пожилыми женщинами он поддерживал длительные отношения.

В случае с другими клиентками сантехник возвращался под каким-нибудь предлогом и совершал преступление. У него с собой был рюкзак с перчатками, серой лентой и «зажимами» для связывания жертв. Чаще всего он связывал пожилых женщин и угрожал им смертью, требуя указать место, где хранятся драгоценности. Угрозы он воплощал в жизнь даже тогда, когда женщины выполняли его требования — душил их мусорным мешком, подушкой или другими способами. После совершения убийства он запирал дверь на ключ.

Сначала Михал П. позаботился о том, чтобы уничтожить следы. Полицейский профилировщик, составлявший его психологический портрет, констатировал, что со временем у него произошло так называемое «расторможение», то есть потеря самоконтроля и пренебрежение риском. Он перестал снимать веревки с тел жертв, а следы уничтожал всё менее тщательно.

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В настоящее время у полиции и прокуратуры имеются веские доказательства причастности Михала П. к шести убийствам, в том числе одному двойному, а также к разбойному нападению, в результате которого погибла ещё одна женщина. Правоохранители также анализируют другие случаи смерти пожилых людей, которые ранее считались естественными.

Соучастниками подозреваемого могли быть украинцы

По данным польских СМИ, не все преступления Михал П. совершал в одиночку. 23 февраля 2025 года, в день убийства на Кабатах, невестка обнаружила тело свекрови в квартире на улице Князя Тройдена в Охоте. Из квартиры исчезли картины, что исключало естественную смерть. Полицейские связали это дело со смертью другой пожилой женщины, произошедшей неделей ранее на улице Францишканьской в Новом Городе.

Согласно выводам следователей, Михал П. действовал в одиночку при совершении убийств на улицах Францишканьской и Вавозовой. Его первый сообщник, 33-летний гражданин Украины Тарас Г., был задержан почти сразу после задержания Михала П. Оба проживали вместе в многоквартирном доме на улице Ходецкой в районе Бродно. Прокуратура обвиняет Тараса Г. в соучастии в убийстве на улице Князя Тройдена и в содействии выносу похищенного имущества из квартиры на улице Францишканьской.

За несколько дней до нападения на улице Тройдена Михал П. и Тарас Г. совместно напали на пенсионерку с улицы Прушковской. В данном случае обоим были предъявлены обвинения в разбое, поскольку вскрытие показало, что женщина скончалась от сердечного приступа, вероятно, в результате стресса после того, как выяснились истинные намерения преступников.

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Дальнейшее расследование позволило предъявить Михалу П. обвинение в совершении очередных убийств. В декабре 2024 года он якобы убил двух сестёр, проживавших на ул. Гжибовской, а в январе 2025 года — одинокую женщину на аллее Иоанна Павла II. В совершении этих преступлений ему якобы помогал другой украинец, Игорь Г., которого задержали только в ноябре 2025 года, почти через год после раскрытия первых убийств.

Обоих украинцев подозревают в соучастии в убийствах, однако их линии защиты различаются. Тарас Г. признал свою вину, пояснив, что не имел намерения убивать, а лишь хотел ограбить первую жертву. В свою очередь, Игорь Г. отрицает свою причастность к убийствам.

Все трое в настоящее время находятся под стражей. Четвертым обвиняемым является поляк Ярослав О., который по просьбе Михала П. выставлял похищенные вещи на продажу.

Михал П. не сотрудничает со следователями. Лицо, знакомое с подробностями дела, утверждает, что он ведет себя так, будто у него психопатическая личность и он не испытывает высших чувств или эмоций.

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