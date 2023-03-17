Дворцы Путина и его любовницы на берегу Валдая: территорию закрыли для посетителей со странным объяснением

После публикации расследования о роскошной недвижимости президента РФ Владимира Путина и его любовницы, бывшей гимнастки Алины Кабаевой на берегу озера Валдай, неожиданно выяснилось, что часть водоема, на берегу которого расположены дворцы, стала "особенно охраняемой природной территорией". Доступ туда фактически запрещен, нарушителям грозит немалый штраф и два года исправительных работ.

Об этом сообщили на сайте "Медуза".

На официальном сайте Валдайского национального парка в Новгородской области появилось сообщение с названием: “Внимание! Важная информация! В нем говорится, что, согласно новому приказу Министерства природных ресурсов и экологии России, зона особо охраняемой природной территории (ООПТ) в пределах парка расширилась — этот статус приобрела часть озера Валдай.

Территории со статусом ООПТ формально можно посещать "в целях познавательного туризма". Но выходить за границы дорог или специальных экскурсионных маршрутов на таких участках нельзя. На туристической карте, размещенной на официальном сайте парка, никаких маршрутов по самому озеру не указано, а в официальном сообщении о расширении зоны ООПТ отмечают, что "нахождение граждан" в части парка, которая приобрела новый статус, запрещена.

За нарушение правил ООПТ предусмотрена административная ответственность. Для физических лиц – штрафы до 4 тысяч рублей, для юридических – до 500 тысяч. Нарушение режима ООПТ карается также Уголовным кодексом: за нанесение "значительных убытков" предусмотрен штраф до 200 тысяч рублей и даже два года исправительных работ.

Согласно официальному сообщению Валдайского национального парка, изменить статус территории пришлось из-за "ухудшения экологического состояния" озера. Запрет на посещение введен "в целях снижения темпов его [озера] эвтрофирования" — процесса, через который "зацветает" вода.

Многим местным жителям и постоянным посетителям Валдая экологические обоснования показались неубедительными. В официальных аккаунтах парка в соцсетях и на местном форуме появились возмущенные комментарии. Многие писали, что новый запрет охраняет не природу, а "дачу Путина".

Напомним, ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин вместе с гимнасткой и вероятной мамой его детей Алиной Кабаевой живут в резиденции на Валдае и тратят деньги с кипрского оффшора Ermira Consultants, который является "общаком" для главы Кремля и его окружения.

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