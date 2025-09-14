Дворец за 41 млн фунтов десятилетиями гниет в лесу: владелец скандального имения назвал причину (фото)

Недостроенный Hamilton Palace стоит в лесу / © unsplash.com

Скандально известный миллиардер Николас ван Гугстратен, начавший строительство грандиозного имения еще в 1980-х и оставивший его недостроенным, впервые раскрыл причины запущенного состояния своего дворца.

Об этом пишет dailymail.

Резиденция Hamilton Palace, расположенная более чем на 100 акров в Восточном Сассексе в Британии, со временем получила от соседей прозвище «крупнейшие дебри страны».

Владелец заброшенного дворца на £41 млн раскрыл причину многолетнего простоя Фото: dailymail

Масштабное здание, которое должно было превзойти даже Букингемский дворец, уже 40 лет стоит в лесах и постепенно разрушается, привлекая наркоманов и вандалов.

80-летний бизнесмен, который последние десятилетия большую часть времени проводит в Зимбабве, лишь теперь объяснил, почему строительство остановилось в конце 1990-х. По его словам и словам его сына Макса, проект остановили из-за «серьезных ошибок архитектора»: колонна перекрывала панорамный вид на дворец, а узкая и крутая лестница для обслуги оказалась непригодной для бытовых нужд.

Hamilton Palace в упадке Фото: dailymail

Эти проблемы совпали с бурными событиями в жизни миллиардера: против него выдвинули обвинения в убийстве бизнес-конкурента, а вместе с тем он пытался удержать свои африканские земли от конфискации в рамках земельной реформы Роберта Мугабе.

Несмотря на скандалы и упадок здания, сам ван Гугстратен (ныне пользующийся фамилией фон Гессен) настаивает, что имение не «разваливается», а построено так, чтобы простоять тысячи лет. По его словам, леса остаются только как «часть плановых работ по содержанию».

Соседи тем временем жалуются на заброшенное здание, называемое «язвой на ландшафте» и средоточием опасных развлечений для молодежи.

Несмотря на критику, миллиардер и его сын уверены: Hamilton Palace рано или поздно будет завершен. Продавать имение они категорически не собираются, хотя, по их словам, предложений от «очень богатых покупателей» было немало.

