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Двойная "диверсия": в Омске желто-синие лавки перекрасили в цвета легиона "Свобода России" (фото)

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
3404
Время на прочтение
2 мин
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Двойная "диверсия": в Омске желто-синие лавки перекрасили в цвета легиона "Свобода России" (фото)

Россияне пожаловалиь в полицию, что "не время сейчас сидеть на вражеских цветах" / Фото: t.me/bazabazon

Истерия с "запрещенными цветами" в РФ набирает новые обороты.

В российском Омске произлшла "двойная диверсия". Об этом передает российский пропагандисткий Телеграм-канал Baza.

Сначала лавочки на одной из детских площадок города покрасили в желто-синий цвет. А это в РФ считается "дискредитацией российской армии" и наказывается законом.

"На лавочки в сине-желтых цветах пожаловался кто-то из местных жителей. Мол, не время сейчас сидеть на "вражеских" цветах. Жалобу взяли в работу и лавки перекрасили под надзором полиции", – говорится в сообщении.

Поэтому желтый цвет перекрасили в белый. Но и здесь не угадали, ведь бело-синий цвета используют члены легиона "Свобода России".

Но новый цвет тоже не подошел / ©
Но новый цвет тоже не подошел

"За символику бело-сине-белого флага можно получить штраф или административный арест по статье о "демонстрации экстремистской символики", – пишут в канале.

Вероятно, лавочки снова придется перекрашивать.

Ранее сообщалось, что в РФ директор школы написала донос из-за косичек ребенка "в цветах флага Украины.

Также сообщалось, что в Москве правоохранители доставили в отделение пятиклассницу из-за аватарки с желто-синими цветами , а также пришли в семью домой с обыском.

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Дата публикации
Просмотры
3404
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