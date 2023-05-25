Двойная "диверсия": в Омске желто-синие лавки перекрасили в цвета легиона "Свобода России" (фото)

Истерия с "запрещенными цветами" в РФ набирает новые обороты.

В российском Омске произлшла "двойная диверсия". Об этом передает российский пропагандисткий Телеграм-канал Baza.

Сначала лавочки на одной из детских площадок города покрасили в желто-синий цвет. А это в РФ считается "дискредитацией российской армии" и наказывается законом.

"На лавочки в сине-желтых цветах пожаловался кто-то из местных жителей. Мол, не время сейчас сидеть на "вражеских" цветах. Жалобу взяли в работу и лавки перекрасили под надзором полиции", – говорится в сообщении.

Поэтому желтый цвет перекрасили в белый. Но и здесь не угадали, ведь бело-синий цвета используют члены легиона "Свобода России".

Но новый цвет тоже не подошел

"За символику бело-сине-белого флага можно получить штраф или административный арест по статье о "демонстрации экстремистской символики", – пишут в канале.

Вероятно, лавочки снова придется перекрашивать.

Ранее сообщалось, что в РФ директор школы написала донос из-за косичек ребенка "в цветах флага Украины.

Также сообщалось, что в Москве правоохранители доставили в отделение пятиклассницу из-за аватарки с желто-синими цветами , а также пришли в семью домой с обыском.

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