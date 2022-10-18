Двойная игра Эрдогана: аналитик ответила, может ли президент Турции в последний момент подставить Путина

Россия становится все более зависимой от Турции и Эрдоган этим пользуется.

Старший аналитик Центра исследований современной Турции Евгения Габер заявила, что Эрдоган в первую очередь преследует интересы своей страны, продолжая сотрудничество с кремлевским диктатором Путиным.

Об этом она сказала в интервью ТСН.ua.

"Я верю в то, что у президента Турции и в принципе у турецкого руководства, задачей номер один являются собственные интересы, интересы Турции, национальные интересы. Все, что этому отвечает, независимо от того, это партнеры на западе или на востоке, они всегда будут в первую очередь руководствоваться ими. То, что сейчас происходит в отношениях с Россией, безусловно, рекалибровка, изменение баланса и динамики в этих отношениях, и, очевидно, чем более зависимой становится Россия от Турции, тем больше этим будет пользоваться президент Эрдоган", – – сказала она.

По словам Габер, в нынешних условиях Турция может более уверенно выдвигать свои условия России, в том числе по созданию предложенного Путиным газового хаба.

"Учитывая, что сейчас вся Европа отказывается от поставок российского газа постепенно и на глазах разрушается этот миф о великой и непобедимой России, Турция будет чувствовать себя все более уверенно и сейчас уже будет выдвигать свои требования России, в том числе по газу. Насколько возможно, что Путин попадет в эту ловушку, на самом деле это дорогостоящие проекты, которые технически невозможны, поэтому нужно найти, кто это будет физически реализовывать, кто будет в это вкладываться. чтобы этот газ можно было поставлять дальше в Европу. Европа также не будет заинтересована в том, чтобы этот коннектор был в руках Турции и России, уже шантажировали какие-то другие страны", – сказала Габер.

Аналитик отметила, что этот проект выгоднее Эрдогану, чем Путину.

"Есть очень много вопросов, но сейчас по крайней мере для такого энергетического пиара – это как раз проект, выгодный Турции, чем России, и безусловно Анкара этим пользуется", – подытожила она.

Что известно о газовом хабе

Президент России Владимир Путин во время встречи с Эрдоганом предложил создать на базе "Турецкого потока" газовый хаб для продажи газа в Европу и другие страны и для площадки формирования цены на газ. Да, РФ "может сделать транзит газа через Черное море основным маршрутом поставки топлива".

Заметим, что транзит газа невозможен без согласования стран Евросоюза, в частности, Болгарии, поэтому идея Путина может потерпеть поражение.

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Дьонмез сказал, что предложение Путина должно еще получить техническую, коммерческую и юридическую оценку.

Тем временем Эрдоган уже выбрал место для создания предложенного Путиным газового хаба.