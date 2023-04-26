Двойник Ким Кардашян умерла в результате неудачной пластической операции (фото)

Пока неизвестно, какую операцию перенесла модель перед смертью.

Модель OnlyFans и двойник американской звезды реалити-шоу Ким Кардашян – Кристина Эштен Гуркани – умерла после неудачной пластической операции.

У 34-летней звезды Сети остановилось сердце в клинике рано утром 20 апреля.

Печальное известие сообщили родные модели на ее странице в Instagram.

Кристине Гуркани было 34 года / Фото: instagram.com/ashtens_empire

Ее семья создала GoFundMe, чтобы собрать деньги на похороны. В настоящее время собрано более 3500 долларов из 40 тысяч.

На странице сбора средств также есть заявление семьи, в котором говорится, как позвонил по телефону другой родственник и "отчаянно кричал и истерически плакал: "Эштен умирает… Эштен умирает".

Пока неизвестно, какую операцию модель перенесла перед смертью / Фото: instagram.com/ashtens_empire

В сообщении говорилось: "По прибытии в больницу вскоре после телефонного звонка наша семья продолжала жить в ужасе, поскольку нам сообщили, что ее здоровье продолжало ухудшаться. Ее внезапная и трагическая смерть сейчас расследуется как убийство, связанное с медицинской процедурой".

Семья описала Гуркани как "бережную, любящую и свободную духом".

Семья описала Гуркани как "бережную, любящую и свободную духом" / Фото: instagram.com/ashtens_empire

Пока неизвестно, какую операцию перенесла модель перед смертью. Последнюю публикацию в фотоблоге звезда OnlyFans сделала 18 апреля.

Напомним, американка похудела на 190 килограммов. Женщина удалила 21 кг лишней кожи и показала фото "до" и "после".

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