Двойник Ким Кардашян умерла в результате неудачной пластической операции (фото)

Пока неизвестно, какую операцию перенесла модель перед смертью.
Модель OnlyFans и двойник американской звезды реалити-шоу Ким Кардашян – Кристина Эштен Гуркани – умерла после неудачной пластической операции.
У 34-летней звезды Сети остановилось сердце в клинике рано утром 20 апреля.
Печальное известие сообщили родные модели на ее странице в Instagram.
Ее семья создала GoFundMe, чтобы собрать деньги на похороны. В настоящее время собрано более 3500 долларов из 40 тысяч.
На странице сбора средств также есть заявление семьи, в котором говорится, как позвонил по телефону другой родственник и "отчаянно кричал и истерически плакал: "Эштен умирает… Эштен умирает".
В сообщении говорилось: "По прибытии в больницу вскоре после телефонного звонка наша семья продолжала жить в ужасе, поскольку нам сообщили, что ее здоровье продолжало ухудшаться. Ее внезапная и трагическая смерть сейчас расследуется как убийство, связанное с медицинской процедурой".
Семья описала Гуркани как "бережную, любящую и свободную духом".
Пока неизвестно, какую операцию перенесла модель перед смертью. Последнюю публикацию в фотоблоге звезда OnlyFans сделала 18 апреля.
Напомним, американка похудела на 190 килограммов. Женщина удалила 21 кг лишней кожи и показала фото "до" и "после".
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