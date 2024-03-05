"Двойник Путина живет с ним на Валдае": что нового рассказали о дублере диктатора

И Дмитрий Гордон, и Марк Фейгин уверены, что у Путина есть лишь один двойник, а не многие, как это утверждали в Сети.

У главы страны-агрессора Путина действительно имеется двойник, но он не подменяют диктатора на публичных мероприятиях.

Такое мнение выразил российский правозащитник, блогер Марк Фейгин в разговоре с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

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"Я согласен, что имеются оперативные непубличные двойники. Они есть у они нужны, чтобы оперативно создавать некое безопасное для него пространство. Потому что покушение может быть на одного, останется второй. Замутить все – есть двойники, кого убивать, одного или другого. Они (окружение Путина. – Ред.) параноидально чувствуют угрозу", – говорит Фейгин.

Правозащитник считае, что двойники не нужны для того, чтобы публично репрезентовать и заменять Путина публично, ведь это очень опасно.

"Потому что за Путиным наблюдают разные эксперты, разведсообщества, люди, разбирающиеся в физиогномике. Поэтому такую подмену эксперту не заметить очень сложно. Выдать себя за другого человека – это тысячи параметров, начиная от тембра голоса, разреза глаз и т.д. Конечно, сейчас, с помощью современных технологий, можно повторить. Но передать манеру мышления через речь – очень сложно. Если это все же удалось, мы узнаем об этом после, когда все окончится. Если появятся подтверждения, что, например, это двойник выступал вместо Путина в Мариуполе, я очень удивлюсь. Пока все факты указывают, что двойники есть, но это двойники оперативные, а не заменяющие Путина публично. Непубличные двойники", – подытожил Марк Фейгин.

В свою очередь Дмитрий Гордон отметил, что по его информации, что вместе с фактической семьей Путина (то есть с любовницей Алиной Кабаевой и их общими детьми) на Валдае живет и двойник диктатора.

"Единственный двойник. Человек, которому сделали очень много пластических операций. Он живет фактически рядом с Путиным, наблюдает за ним, общается, перенимает какие-то вещи. И отличить их практически невозможно. Говорят, что их различает только старший сын Иван", – заявил Гордон.

Двойники Путина: что известно

Ранее руководитель главного управления разведки Кирилл Буданов заявил, что Путина могут заменять двойники. По его словам, у диктатора есть по меньшей мере трое двойников.

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов, давно наблюдающий за кремлевским диктатором, заявил, что сейчас есть "4 вида" Путина.

Бывший аместитель председателя СБУ Виктор Ягун не поддерживает такое мнение и считает, что двойник максимум один. Ведь подготовить двойников очень тяжело.

В WSJ раскрыли подробности, что стоит за слухами о двойниках Путина.

На фоне очередных слухов о якобы "смерти" диктатора российский оппозиционный политик Геннадий Гудков ответил, может ли двойник Путина руководить в Кремле.

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