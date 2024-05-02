Двойника Майкла Джексона осудили за сексуальное насилие над несовершеннолетней – фото

Он приговорен к условному сроку и обязан продолжить лечение.

В Аргентине двойник Майкл Джексон признан виновным в сексуальном насилии над несовершеннолетней.

Об этом пишет NTK.

Актер и двойник Фелипе Петтинато был признан виновным в "простом сексуальном насилии" в понедельник, 29 апреля. Его приговорили к девяти месяцам лишения свободы условно и обязали продолжить психологическое лечение.

Его преступление произошло ранним утром 8 марта в 2018 году. Суд в Сан-Исидро, Аргентина, услышал, как он касался интимных частей тела 15-летней девочки через ее одежду.

Жалоба была подана в сентябре в 2019 году, и жертва, и прокурор просили два с половиной года лишения свободы. 31-летний Петтинато получил меньший срок, поскольку не имел судимостей и уже проходил лечение.

Фелипе Петтинато / Фото: instagram.com/felipettinato

В судебном процессе были использованы письменные показания невролога Мельчора Родриго, бывшего врача и терапевта Петтинато. Родриго скончался в мае в 2022 году при странных обстоятельствах. Они с Петтинато ужинали в квартире в Буэнос-Айресе, когда она загорелась.

Считается, что Петтинато перенес семь операций, чтобы добиться носа, идентичного носу Майкла Джексона. Он чуть не умер из-за развития инфекции после последней ринопластики.

Фелипе Петтинато / Фото: instagram.com/felipettinato

Напомним, двойник принца Гарри зарабатывает более 1200 долларов в день. Он поведал, чем занимается.

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