Двойники Путина: глава ГУР объяснил, как их используют

Президент РФ Владимир Путин (или его двойник) / © Associated Press

У президента РФ Владимира Путина существуют двойники, которых используют, чтобы сэкономить время лидера государства-агрессора или сохранить его жизнь.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью «24 каналу».

По этому поводу он вспомнил о расследованиях, которые доказывали существование двойников у хозяина Кремля.

«Доходило до абсурда, когда официальные мероприятия с участием первого лица государства проходили с разницей в полчаса, условно говоря, в Москве и на Дальнем Востоке. Все понимают, что это просто физически невозможно сделать. Но никого это никогда не останавливало», — отметил глава ГУР.

По его словам, двойников Путина используют по разным причинам, в частности, чтобы сэкономить время.

«Или же там, где опасно, лучше уж двойником рискнуть. Много есть причин», — подчеркнул он.

Напомним, ранее российские независимые журналисты выяснили, что президент РФ Владимир Путин имеет по меньшей мере три одинаковых рабочих кабинета, расположенных в разных регионах страны. Их создали для того, чтобы скрыть реальное место пребывания диктатора.