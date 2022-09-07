Двойники Путина: оппозиционный блогер рассказал, выходят ли "заменители" главы Кремля на публику

По словам оппозиционера, у Путина есть оперативные двойники на случай покушения.
У президента России Владимира Путина могут быть оперативные двойники, но вряд ли они выходят на публику.
Об этом рассказал правозащитник и блогер Марк Фейгин в интервью изданию "Гордон".
Фейгин убежден, что выпускать двойника Путины общаться с людьми очень рискованно. А также очень тяжело представить совершенно одинаковых людей.
"У него есть двойники оперативные: так, чтобы, если кого-то убьют, то не его. В трех машинах поехали три человека — кого грохнули, не поймешь. В это я охотно поверю. Но все-таки выпускать двойника просто на публику очень рискованно. Если бы я узнал такое, это бы меня очень удивило", — добавил Фейгин.
Напомним, в Испании 4 апреля задержан пророссийский блогер Анатолий Шарий, подозреваемый в государственной измене.
Также в Украине окончательно запретили деятельность пророссийской "Партии Шария"
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