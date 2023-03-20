После недавнего турне в оккупированные Крым и Мариуполь в публичном пространстве снова заговорили о двойниках российского президента-преступника Владимира Путина. Специалисты указали на форму ушей, которые различны во время публичных выступлений диктатора.

Об этом говорится в статье Business Insider.

Как сказано в материале, специалисты считают, что его двойникам сделали операцию, чтобы походить на него. На это указывают изгиб его ушей.

Пользователи Twitter предположили, что двойник Путина уехал в Украину, акцентируя внимание на специфических изгибах его уха, сравнивая обвисшие мочки ушей с фотографиями 2006 и 2018 годов.

ears как thumbprints. which one matches? pic.twitter.com/RsAj9dVxPo — Palkyi Dorjee #freetheATACMS (@OMPMH) 19 марта, 2023

Комментируя предположения пользователей платформы, Марк Никсон, эксперт по компьютерному зрению из Университета Саутгемптона и ведущий исследователь в области распознавания ушей, для ВВС сказал: "С возрастом ваше ухо не меняется – оно просто увеличивается, но пропорции остаются неизменными " .

Также авторы статьи приводят статью The Washington Post под заголовком, что "Двойник Путина посещает оккупированный Мариуполь, выдвигая претензии на захваченные украинские земли обновлено", но впоследствии ее обновили. Иностранное издание не сразу ответило на запрос Insider прокомментировать, почему статья была обновлена. Витм, The Post не первое издание, упоминающее о возможности существования двойника Путина.

"Использование ушей в качестве судебных доказательств было задокументировано десятилетиями. С 1950-х годов криминалисты использовали измерение ушей для идентификации подозреваемых в преступлениях, и в эпоху алгоритма Wired сообщал, что уши, определенные программным обеспечением, могли быть более уникальным идентификатором, чем от," – говорится в статье.

Напомним, российский публицист и оппозиционер Андрей Пионтковский считает, что у Путина несколько двойников.

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