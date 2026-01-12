Двойники Путина: в МИ6 объяснили, как отличить "фальшивого" кремлевского диктатора от настоящего

Путин / © Associated Press

Западные аналитики склоняются к мнению, что Владимир Путин все чаще прибегает к услугам дублеров на публичных встречах. Использование двойников стало для российского диктатора главным способом минимизации рисков физического устранения, поскольку страх перед возможным покушением существенно усилился на фоне продолжающейся агрессии против Украины.

Об этом сообщает издание The Sun.

Бывший шеф британской разведки МИ6 Ричард Дирлав назвал использование двойников Путина привычной практикой, прочно укоренившейся в протоколах безопасности российского режима. По словам британского разведчика, информация ГУР МО относительно подставных лиц на официальных мероприятиях вполне правдива. Каждый выход «в мир» тщательно планируется: если риски покушения слишком высоки, вместо диктатора перед камерами появляется специально подготовленный дублер.

Рост угроз после полномасштабного вторжения

Западные аналитики и чиновники связывают ужесточение мер безопасности с полномасштабной войной РФ против Украины.

Украинские спецслужбы неоднократно демонстрировали способность наносить удары по объектам на территории России, что, как считают эксперты, усилило обеспокоенность оцепления диктатора возможными атаками.

«Он также был бы целью для беспилотников для украинцев, если бы они могли точно знать, где он и когда», — объяснил Дирлав.

Двойники Путина / © The Sun

Где двойников не используют

По словам эксчельника МИ6, во время дипломатических переговоров и закрытых встреч двойников не используют, поскольку поддерживать обман вблизи крайне сложно.

«Двойники не используются на личных встречах, поскольку очень трудно имитировать Путина, когда ты находишься так близко», — отметил он.

Другая ситуация складывается на публичных мероприятиях под открытым небом — прогулках, визитах на заводы или показательных выездах, где невозможно полностью контролировать оцепление.

Анализ лица и движений Путина с помощью ИИ

Дополнительное внимание к теме привлек отчет японской телесети TBS за 2023 год. С помощью технологий искусственного интеллекта эксперты анализировали лица и телодвижения Путина.

Они пришли к выводу, что на параде 9 мая на Красной площади присутствовал настоящий диктатор, в то время как во время осмотра Крымского моста почти годом ранее предположительно появлялся его двойник. Уровень схожести между ними, по данным исследования, составил чуть более 50%.

Ранее мы писали о том, что в общей сложности у Путина по меньшей мере пять двойников.